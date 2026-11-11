Derrumbe de un edificio en Nueva York deja a personas atrapadas bajo los escombros

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En esta captura de un video difundido por WABC-TV se puede ver a personal de emergencia en el lugar en donde un edificio se vino abajo, el miércoles 11 de noviembre de 2026, en Brooklyn, Nueva York. (WABC-TV vía AP) AP

Los bomberos recibieron una llamada a eso de las 4 de la tarde para atender un incidente en una obra de tres pisos. Imágenes captadas desde un helicóptero de un canal de noticias mostraban a decenas de bomberos entre los escombros. Un grupo de rescatistas se concentró en un área y parecía usar una sierra para abrirse paso entre los escombros.

El derrumbe ocurrió en una zona donde se realizaban obras de construcción.

Las imágenes aéreas mostraron el momento en que las personas sacaban a por lo menos una persona de entre los escombros, antes de retirarla en una camilla.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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