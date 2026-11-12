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Jensen Huang

Renuncia Jensen Huang, CEO de Nvidia, tras escándalo de infidelidad y presunto espionaje chino

El fundador de Nvidia dejó la dirección tras 33 años. Colette Kress asumió interinamente mientras una investigación examina posibles riesgos de seguridad

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
Jensen Huang Alice huang

Sacudida en Nvidia: renuncia Jensen Huang en medio de un escándalo de infidelidad y presunto espionaje chino

Jensen Huang renunció este jueves 12 de noviembre como director ejecutivo de Nvidia, la gigante estadounidense de chips para inteligencia artificial, en medio de una controversia por relaciones extramatrimoniales y posibles vínculos con una presunta operación de inteligencia china.

La compañía confirmó oficialmente su salida inmediata y anunció que Colette Kress, hasta ahora directora financiera, asumirá como CEO interina mientras se busca un reemplazo permanente. NVIDIA Newsroom

Foto tomada de video de TVBS que muestra a Alice Huang en una cena organizada por Jensen Huang, CEO de Nvidia, en un restaurante en Taipéi, Taiwán, el 22 de mayo del 2025. (TVBS via AP)
Foto tomada de video de TVBS que muestra a Alice Huang en una cena organizada por Jensen Huang, CEO de Nvidia, en un restaurante en Taipéi, Taiwán, el 22 de mayo del 2025. (TVBS via AP)

Una investigación por posibles riesgos de espionaje

La renuncia se produce después de que Nvidia iniciara una investigación independiente sobre informaciones que vinculaban a Huang con una persona sospechosa de colaborar con servicios de inteligencia chinos.

La empresa aseguró que no tiene motivos para creer que sus secretos comerciales o la seguridad nacional estadounidense hayan sido comprometidos, aunque continuará examinando las acusaciones. Statement from NVIDIA Board of Directors+1

Las denuncias de espionaje no han sido demostradas públicamente.

Las acciones de Nvidia se desploman

La incertidumbre provocó una fuerte reacción bursátil. Las acciones de Nvidia llegaron a caer un 10% en las operaciones previas a la apertura, según reportes financieros. AP News

La salida pone fin a 33 años de liderazgo de Huang, quien cofundó Nvidia en 1993 y la convirtió en una de las principales empresas tecnológicas del mundo.

¿Qué pasará ahora con Nvidia?

Kress dirigirá temporalmente la compañía mientras el consejo de administración busca un nuevo CEO. Nvidia también anunció el nombramiento de Harvey C. Jones como presidente del consejo.

La empresa tiene prevista la presentación de sus próximos resultados financieros para el 17 de noviembre, una fecha clave para evaluar su desempeño y conocer nuevos detalles de la transición.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

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