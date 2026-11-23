La industria turística cubana atraviesa una profunda crisis. Los cubanos residentes en el extranjero se convirtieron en el principal grupo de visitantes internacionales de la isla , desplazando a Canadá, históricamente su mayor mercado emisor.

Según cifras divulgadas por 14ymedio, entre enero y octubre de 2026 llegaron a Cuba 132.390 emigrados cubanos , frente a 130.253 visitantes canadienses.

Durante los primeros diez meses de 2026, las llegadas internacionales disminuyeron un 65,7% respecto al mismo período del año anterior .

En octubre, Cuba recibió apenas 29.376 visitantes internacionales, lo que representa una caída interanual del 73,4%.

Los cubanos residentes en el exterior representaron el 51,1% de todas las llegadas internacionales durante ese mes .

Pese a convertirse en el principal grupo de visitantes, los viajes de los propios emigrados cubanos también disminuyeron un 32% en el acumulado anual.

La crisis golpea a la industria hotelera

El desplome ocurre mientras el Gobierno cubano continúa apostando por el turismo como fuente de divisas, en medio de una crisis económica y energética que afecta al funcionamiento de las instalaciones hoteleras.

La paradoja es que los cubanos que abandonaron el país representan ahora su principal grupo de visitantes internacionales, aunque sus propios viajes también registran una importante contracción.