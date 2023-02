Arrestan al conductor responsable del accidente que dejó a una mujer fallecida en el viaducto de la calle 79 de Miami

“Está bajo custodia, está arrestado, ya que tenía una orden de arresto por los cargos que tenía, no por el accidente, sino porque tenía drogas encima”, dijo Mike Vega, portavoz de la policía de Miami .

Castro, quien sufrió una fractura de cadera tras el accidente, cargaba consigo un arma de fuego, además de marihuana y cocaína.

“Tenía licencia para cargar el arma, pero hay una ley que dice que no puedes tener el arma y cocaína o drogas a la misma vez y eso fue lo que encontramos”, añadió Vega.

La investigación por el accidente apenas comienza y hasta el momento, Castro no enfrenta cargos por el mismo.

“Él puede ser acusado de homicidio vehicular en adición que iba a exceso de velocidad y pueden haber otros cargos, pero antes de eso, tenemos que tener los resultados de lo que tenía en la sangre”, concluyó el portavoz de la policía de Miami.

El accidente, que mantuvo el tráfico paralizado durante varias horas, despertó preocupación entre los conductores que a diario se movilizaban por el transitado puente.

“Hay mucho policía por acá, pero me parece que no están tomando las medidas necesarias, la gente conduce como si estuvieran en la autopista y no se dan cuenta que con un carro pueden matar a alguien y pasó”, dijo Pablo Mejía, residente de Miami.

El caso continúa bajo investigación.