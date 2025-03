Embed - Arrestan a 2 pasajeros que agredieron al personal del aeropuerto de Miami tras perder su vuelo

Un video difundido por la cuenta Only in Dade muestra el momento en que agentes policiales reducen a uno de los sujetos, un hombre, a quien posteriormente esposan y trasladan a una patrulla. Una mujer también fue detenida en el incidente. Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad de los arrestados ni los cargos específicos que enfrentarán.