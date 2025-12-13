americateve

ICE

ALERTA EN MIAMI: Temor y confusión por supuesta presencia de agentes de ICE en varios puntos de la ciudad

Crece la preocupación en Miami por supuesta presencia de agentes de ICE tras mensajes virales en redes sociales. Autoridades no confirman redadas, pero el temor se extiende entre inmigrantes

americateve | Redacción América Noticias Miami
ICE miami

Mensajes virales disparan la alarma mientras autoridades federales guardan silencio

La comunidad migrante de Miami atraviesa un fin de semana marcado por la incertidumbre y el temor, tras la difusión masiva de mensajes en redes sociales que advierten sobre supuestos operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en distintas zonas del condado Miami-Dade y ciudades aledañas.

Hasta el momento, ni ICE ni el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) han emitido comunicados oficiales confirmando redadas programadas o un operativo especial en Miami durante el mes de diciembre. Sin embargo, el miedo se ha extendido rápidamente entre miles de inmigrantes, muchos de los cuales aseguran haber decidido no salir de sus casas hasta que exista claridad oficial.

Screenshot 2025-12-13 at 11.31.55AM

El mensaje viral que encendió las alarmas

La noche del viernes, una publicación en Instagram del creador de contenido @un_martitodurako se propagó con rapidez entre la comunidad latina del sur de Florida. En el video, el influencer advertía:

“Hay operativos en todo Miami, traten de no salir… El ICE está en todos lados. Tacto”.

El mensaje acumuló miles de visualizaciones y comentarios, convirtiéndose en el detonante de una ola de testimonios y alertas ciudadanas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JB_Slear/status/1999530790946803824?s=20&partner=&hide_thread=false

Reportes ciudadanos sin confirmación oficial

En los comentarios y publicaciones posteriores, decenas de usuarios aseguraron haber visto agentes y vehículos federales en zonas como:

  • Miami Beach

  • Little Havana

  • Hialeah

  • Doral

  • Coral Gables

  • Hollywood Beach

  • Homestead

“Por la Pequeña Habana no se puede ni salir, hay carros del Border Patrol por todos lados”, escribió una mujer que afirmó llevar “dos días encerrada en casa”.

Otros señalaron puntos específicos como Flagler y la calle 27, NW 20 y Flagler, zonas comerciales, Home Depot, CVS, el área de Biscayne Boulevard, e incluso lugares como el Hard Rock Casino y la autopista Turnpike.

Advertencia editorial: todas estas afirmaciones corresponden a testimonios en redes sociales y no han sido confirmadas por autoridades federales o locales.

Reacciones: miedo, solidaridad y llamados a la calma

La viralización del mensaje generó una avalancha de reacciones emocionales. Muchos usuarios expresaron apoyo y preocupación:

  • “Gracias por avisar”.

  • “Que Dios cuide a nuestra gente trabajadora”.

  • “Es triste ver cómo se llevan a personas que solo quieren salir adelante”.

Otros, sin embargo, pidieron calma y prudencia, alertando sobre el peligro de la desinformación y los rumores sin sustento oficial.

Antecedentes que alimentan la preocupación

Aunque no hay confirmación de redadas masivas este fin de semana, operativos previos del ICE sí han ocurrido en Miami durante 2025, lo que explica el clima de nerviosismo actual.

  • En junio, NBC 6 South Florida reportó un operativo en el noroeste del condado Miami-Dade con 11 personas arrestadas.

  • En enero, Telemundo 51 y Miami New Times documentaron detenciones de inmigrantes indocumentados, algunos con órdenes de deportación pendientes.

Estos antecedentes han dejado una huella profunda en comunidades cubanas, venezolanas y centroamericanas del sur de Florida.

Rumores, silencio oficial y tensión social

Hasta el cierre de esta nota, ICE y DHS no han confirmado ni desmentido la existencia de operativos especiales en Miami. El silencio institucional ha contribuido a que las redes sociales se conviertan en el principal termómetro del miedo colectivo.

Entre rumores, mensajes de alerta y gestos de solidaridad, miles de inmigrantes comparten hoy la misma sensación de vulnerabilidad, reviviendo el trauma de posibles redadas, sean reales o no.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Deja tu comentario

