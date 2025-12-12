Administración TRUMP elimina el parole de reunificación familiar para cubanos: permisos vencerán en enero de 2026

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) anunció este viernes la cancelación total de los Programas de Permisos de Reunificación Familiar (FRP) que beneficiaban a ciudadanos de Cuba, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití y Honduras , así como a sus familiares inmediatos.

La decisión marca un giro radical en la política migratoria estadounidense, al suprimir un mecanismo que permitía a miles de personas entrar temporalmente al país mientras avanzaban sus procesos legales mediante la figura del parole humanitario .

Según el comunicado oficial del DHS , el cierre de estos programas responde a la necesidad de “poner fin al uso indebido del permiso humanitario” y restablecer su adjudicación estrictamente caso por caso , como originalmente fue diseñado por el Congreso.

“El permiso temporal nunca fue concebido para aplicarse de esta manera. Estamos regresando a políticas de sentido común y al principio de ‘Estados Unidos Primero’”, afirmó la agencia.

En un regreso a políticas migratorias sensatas y de sentido común, @DHSgov ha puesto fin a los programas categóricos de reunificación familiar para extranjeros de Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití y Honduras, y sus familiares inmediatos.

El DHS sostuvo que los programas FRP permitían ingresos sin verificaciones de antecedentes completas , lo que representaba un “riesgo inaceptable” para la seguridad del país.

El organismo advirtió que estas brechas podían ser aprovechadas por “malhechores, defraudadores y actores que buscan vulnerar los sistemas migratorios”.

La prioridad del gobierno —subraya el comunicado— es proteger la seguridad, estabilidad financiera y bienestar económico de los estadounidenses.

¿Cuándo expiran los permisos? Esto dice el Registro Federal

La medida queda establecida de manera oficial en el Registro Federal, que detalla lo siguiente:

1. Fecha de cancelación

Los permisos otorgados bajo los programas FRP expirarán el 14 de enero de 2026.

2. Única excepción

Los beneficiarios que tengan una Solicitud de Ajuste de Estatus (Formulario I-485) presentada en o antes del 15 de diciembre de 2025 podrán conservar su permiso hasta que el DHS tome una decisión definitiva.

Si la solicitud es denegada, el permiso quedará cancelado de inmediato y el extranjero deberá salir del país.

3. Cancelación de permisos de trabajo

Con la anulación del parole también se revoca automáticamente la autorización de empleo derivada del mismo.

4. Notificaciones individuales

El DHS enviará avisos personalizados a cada persona afectada por la cancelación.

Recomendación del Gobierno: salida voluntaria con incentivos

El DHS llamó a los extranjeros sin base legal para permanecer en Estados Unidos a abandonar el país antes del vencimiento del permiso.

Quienes opten por la salida voluntaria podrán:

Reportar su salida mediante la app CBP Home

Acceder, en algunos casos, a bonificaciones por salida

Obtener asistencia financiera

Recibir ayuda para documentos de viaje

Impacto para la comunidad cubana

La cancelación del FRP cubano —uno de los más antiguos y con mayor número de beneficiarios— representa un golpe significativo para miles de familias que esperaban reunirse legalmente en territorio estadounidense.

Abogados de inmigración han anticipado un aumento en la incertidumbre migratoria, así como posibles demoras y saturación en otras vías de procesamiento.