americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
ULTIMA HORA

Administración TRUMP elimina el parole de reunificación familiar para cubanos: permisos vencerán en enero de 2026

Estados Unidos cancela los programas de reunificación familiar para cubanos y otros seis países. Los permisos vencerán en enero de 2026, salvo casos con ajuste pendiente

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
reunificacion familiar Cuba

Administración Trump elimina los programas de reunificación familiar: cubanos entre los más afectados

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) anunció este viernes la cancelación total de los Programas de Permisos de Reunificación Familiar (FRP) que beneficiaban a ciudadanos de Cuba, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití y Honduras, así como a sus familiares inmediatos.

La decisión marca un giro radical en la política migratoria estadounidense, al suprimir un mecanismo que permitía a miles de personas entrar temporalmente al país mientras avanzaban sus procesos legales mediante la figura del parole humanitario.

Según el comunicado oficial del DHS, el cierre de estos programas responde a la necesidad de “poner fin al uso indebido del permiso humanitario” y restablecer su adjudicación estrictamente caso por caso, como originalmente fue diseñado por el Congreso.

“El permiso temporal nunca fue concebido para aplicarse de esta manera. Estamos regresando a políticas de sentido común y al principio de ‘Estados Unidos Primero’”, afirmó la agencia.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/USCIS_es/status/1999541264979476715?s=20&partner=&hide_thread=false

Motivo oficial: riesgos de seguridad nacional

El DHS sostuvo que los programas FRP permitían ingresos sin verificaciones de antecedentes completas, lo que representaba un “riesgo inaceptable” para la seguridad del país.

El organismo advirtió que estas brechas podían ser aprovechadas por “malhechores, defraudadores y actores que buscan vulnerar los sistemas migratorios”.

La prioridad del gobierno —subraya el comunicado— es proteger la seguridad, estabilidad financiera y bienestar económico de los estadounidenses.

¿Cuándo expiran los permisos? Esto dice el Registro Federal

La medida queda establecida de manera oficial en el Registro Federal, que detalla lo siguiente:

1. Fecha de cancelación

Los permisos otorgados bajo los programas FRP expirarán el 14 de enero de 2026.

2. Única excepción

Los beneficiarios que tengan una Solicitud de Ajuste de Estatus (Formulario I-485) presentada en o antes del 15 de diciembre de 2025 podrán conservar su permiso hasta que el DHS tome una decisión definitiva.

Si la solicitud es denegada, el permiso quedará cancelado de inmediato y el extranjero deberá salir del país.

3. Cancelación de permisos de trabajo

Con la anulación del parole también se revoca automáticamente la autorización de empleo derivada del mismo.

4. Notificaciones individuales

El DHS enviará avisos personalizados a cada persona afectada por la cancelación.

Recomendación del Gobierno: salida voluntaria con incentivos

El DHS llamó a los extranjeros sin base legal para permanecer en Estados Unidos a abandonar el país antes del vencimiento del permiso.

Quienes opten por la salida voluntaria podrán:

  • Reportar su salida mediante la app CBP Home

  • Acceder, en algunos casos, a bonificaciones por salida

  • Obtener asistencia financiera

  • Recibir ayuda para documentos de viaje

Impacto para la comunidad cubana

La cancelación del FRP cubano —uno de los más antiguos y con mayor número de beneficiarios— representa un golpe significativo para miles de familias que esperaban reunirse legalmente en territorio estadounidense.

Abogados de inmigración han anticipado un aumento en la incertidumbre migratoria, así como posibles demoras y saturación en otras vías de procesamiento.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

Deja tu comentario

Notas relacionadas
ARCHIVO - El portaaviones USS Dwight D. Eisenhower y otros buques de guerra cruzan el Estrecho de Ormuz hacia el Golfo Pérsico el domingo 26 de noviembre de 2023. (Técnico de Información de Segunda Clase Ruskin Naval/U.S. Navy vía AP, archivo)

Trump anuncia incautación de buque petrolero frente a Venezuela: el buque iba rumbo a Cuba

Por Redacción América Noticias Miami
El presidente estadounidense Donald Trump en la ceremonia de premios del Centro Kennedy en Washington el 7 de diciembre del 2025. (AP foto/Julia Demaree Nikhinson)

Trump respalda plan republicano para reemplazar el Obamacare con pagos directos

Por Redacción América Noticias Miami
Miembros de la Guardia Nacional de California en Los Ángeles el 17 de junio del 2025. (AP foto/Damian Dovarganes)

Juez ordena a Trump cesar despliegue de Guardia Nacional de California en Los Ángeles

? maria elvira salazar rompe con trump y rechaza la pausa migratoria a cubanos: es un castigo colectivo injusto

🚨 María Elvira Salazar rompe con Trump y rechaza la pausa migratoria a cubanos: "Es un castigo colectivo injusto"

Por Redacción América Noticias Miami

Destacados del día

Escándalo: Arrestan a directivos de Plus Ultra, la aerolínea que transporta a Díaz-Canel y opera vuelos para Cuba

Escándalo: Arrestan a directivos de Plus Ultra, la aerolínea que transporta a Díaz-Canel y opera vuelos para Cuba

Cuba legaliza el dólar puertas adentro: nuevo sistema estatal de divisas abre paso a una dolarización parcial del país

Cuba legaliza el dólar puertas adentro: nuevo sistema estatal de divisas abre paso a una dolarización parcial del país

MIAMI: Arrestan a cubano por colocar un AirTag en el auto de su exnovia

MIAMI: Arrestan a cubano por colocar un AirTag en el auto de su exnovia

Caos en el Malecón: Fuerte choque frente a la Embajada de EE.UU. deja varios heridos, incluida una niña

Caos en el Malecón: Fuerte choque frente a la Embajada de EE.UU. deja varios heridos, incluida una niña

EEUU publica imágenes del mayor operativo de incautación petrolera frente a Venezuela: confiscan buque iraní vinculado al financiamiento terrorista

EEUU publica imágenes del mayor operativo de incautación petrolera frente a Venezuela: confiscan buque iraní vinculado al financiamiento terrorista

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter