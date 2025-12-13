americateve

Venezuela

Aviones de combate de EE.UU. sobrevolaron cerca de Venezuela y apagan transpondedores

Aviones F-18 y Growler de Estados Unidos apagaron transpondedores y sobrevolaron cerca de Venezuela. Flightradar24 mostró maniobras polémicas en medio de la escalada con Maduro.

Redacción América Noticias Miami
Varios aviones de combate F/A-18 Super Hornet y EA-18G Growler de Estados Unidos realizaron este viernes 12 de diciembre maniobras aéreas muy cerca del espacio aéreo venezolano, generando alarma regional luego de que apagaran sus transpondedores, los sistemas que reportan posición y altitud en tiempo real.

De acuerdo con registros de la plataforma Flightradar24, al menos una de las aeronaves —identificada como “Rhino51”desapareció del radar civil tras aproximarse de forma inusual a la costa venezolana, lo que desató especulaciones sobre una posible incursión aérea.

¿Ingresó un F-18 a territorio venezolano?

Las imágenes compartidas en redes sociales muestran que Rhino51 habría cruzado brevemente hacia el territorio continental venezolano, tras lo cual apagó su transpondedor. No obstante, analistas advierten que las plataformas de rastreo civil pueden presentar estimaciones erróneas cuando se trata de aeronaves militares que ejecutan maniobras tácticas.

Aun así, lo confirmado es que los cazas estadounidenses operaron a escasos kilómetros del espacio aéreo venezolano y desactivaron voluntariamente sus sistemas de identificación, una práctica habitual en operaciones militares sensibles.

Tres posibles puntos de aproximación

Una fuente militar consultada por NTN24 indicó que, alrededor de las 9:00 p. m. (hora de Venezuela), se estimaba que aviones F-18 estadounidenses ingresaron por distintos puntos:

  • Falcón

  • Carabobo

  • Anzoátegui

Según la misma fuente, pasadas las 11:00 p. m., todas las aeronaves desaparecieron de los sistemas de seguimiento, dejando un espacio aéreo venezolano sin actividad visible, lo que incrementó la incertidumbre sobre el alcance real de la operación.

Contexto explosivo: Trump y la amenaza de acciones en tierra

El sobrevuelo ocurre horas después de que el presidente Donald Trump volviera a referirse públicamente a la posibilidad de operativos terrestres vinculados al combate contra el narcotráfico y estructuras criminales asociadas a Venezuela.

“No se trata solo de ataques terrestres contra Venezuela. Se trata de atacar a personas horribles que están trayendo drogas y matando a nuestra gente”, afirmó Trump, al comparar la crisis del narcotráfico con una guerra de gran escala por el número de víctimas en EE. UU.

Sus declaraciones han sido interpretadas por analistas como una señal de endurecimiento de la postura estadounidense, en un momento en que Washington incrementa su despliegue militar en el Caribe y refuerza la presión contra el régimen de Nicolás Maduro.

¿Ensayo militar o advertencia directa?

Aunque no existe confirmación oficial de una violación del espacio aéreo venezolano, el apagado de transpondedores, la proximidad extrema de los cazas y el momento político en que ocurre el sobrevuelo alimentan la hipótesis de una demostración de fuerza o operación de reconocimiento.

Hasta el cierre de esta nota, ni el Pentágono ni el gobierno venezolano han emitido comunicados oficiales sobre el incidente.

CLAVES DEL HECHO

  • F-18 y Growler de EE. UU. operaron cerca de Venezuela

  • Transpondedores apagados durante la maniobra

  • Posible aproximación por Falcón, Carabobo y Anzoátegui

  • Ocurre tras nuevas amenazas de Trump sobre acciones militares

  • Sin confirmación oficial de incursión aérea

