Escándalo: Arrestan a directivos de Plus Ultra, la aerolínea que transporta a Díaz-Canel y opera vuelos para Cuba

La justicia española investiga un presunto esquema de blanqueo de capitales que involucra a los responsables de la empresa, rescatada con fondos públicos.

La Policía Nacional de España detuvo en horas recientes a Julio Martínez y Roberto Roselli , directivos de Plus Ultra , como parte de una investigación por blanqueo de capitales y presuntas irregularidades financieras dentro de la estructura empresarial de la aerolínea.

El caso tiene ramificaciones que alcanzan a Cuba , ya que Plus Ultra es la dueña de los aviones rentados por el gobernante Miguel Díaz-Canel para sus viajes al exterior. Además, Cubana de Aviación contrata aeronaves de la compañía española para cubrir rutas entre Europa y la isla.

Debido a la falta de aviones operativos, Cuba ha recurrido a Plus Ultra para cubrir rutas como Varsovia–Varadero , Madrid–La Habana y vuelos humanitarios, incluidos aquellos que transportaron personal sanitario a Gabón durante la pandemia, según reportó 14ymedio.

La relación aérea Cuba–Europa ha dependido en gran parte del soporte operativo de la empresa ahora bajo escrutinio judicial.

La detención de los directivos ocurre en medio de una pesquisa que analiza presuntos movimientos irregulares de dinero y el uso de fondos públicos. Plus Ultra fue rescatada en 2021 por el Gobierno español con recursos de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) , a pesar de su bajo peso en el sector aéreo y sus continuas pérdidas.

El rescate, que generó polémica desde el inicio, involucró decisiones tomadas durante la gestión del entonces ministro de Transportes José Luis Ábalos, quien negó haber influido en la operación. Sin embargo, documentos revelan que la aerolínea fue catalogada como “empresa estratégica”, lo que le permitió recibir 53 millones de euros, de los cuales solo ha devuelto 5 millones.

La trama se amplía hacia figuras de alto perfil, incluyendo al expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, señalado por sus vínculos políticos con los regímenes de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.

Vínculos internacionales y un financiero investigado en Suiza

La investigación también conecta a Plus Ultra con Simon Leendert Verhoeven, un financiero bajo indagación en Suiza, presuntamente involucrado en mecanismos de financiamiento vinculados a la aerolínea.

Las autoridades revisan préstamos otorgados a Plus Ultra en 2020 y 2021 por un total de 1,3 millones de euros, cuya naturaleza y justificación siguen bajo análisis judicial.

Impacto en Cuba: rutas, contratos y dudas sobre la transparencia

La colaboración entre Cubana de Aviación y Plus Ultra nunca ha sido detallada públicamente, lo que aumenta las sospechas sobre posibles irregularidades en la operación de vuelos entre Cuba y Europa.

La detención de los directivos también genera incertidumbre entre migrantes cubanos que dependen de Plus Ultra para viajar a España, al ser una de las compañías con tarifas más accesibles y presencia estable en el mercado.

Plus Ultra: pérdidas millonarias, expansión acelerada y un futuro incierto

Según sus últimos reportes financieros:

• Registró pérdidas de 10,13 millones de euros en 2024–2025.

• El año anterior había obtenido beneficios de 2,66 millones.

• En los primeros nueve meses de 2025 facturó 157 millones, un incremento del 19%.

• Sus ventas crecieron 45%, con más de 15.000 horas de vuelo y una ocupación superior al 90%.

• Opera seis Airbus A330neo y planea duplicar su flota con mayor enfoque en Latinoamérica.

Pese al rescate público y su reciente crecimiento, la aerolínea solo ha devuelto una mínima parte de los fondos otorgados por SEPI.

Un caso que amenaza con escalar

La investigación por blanqueo de capitales sigue abierta y podría derivar en nuevas detenciones o imputaciones, mientras la justicia examina:

• Uso de dinero público

• Vínculos políticos

• Posibles beneficios indebidos

• Relaciones internacionales con Cuba y Venezuela

• La legitimidad del rescate financiero

Noticia en desarrollo…