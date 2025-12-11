Cuba legaliza el dólar puertas adentro: nuevo sistema estatal de divisas abre paso a una dolarización parcial del país

El Decreto-Ley 113/2025 reconoce transacciones en dólares dentro de la economía nacional y marca un giro histórico en el modelo monetario cubano.

El gobierno cubano oficializó este jueves un nuevo sistema nacional de gestión, control y asignación de divisas , mediante el Decreto-Ley 113/2025 y varias resoluciones emitidas por el Ministerio de Economía y Planificación (MEP) y el Banco Central de Cuba (BCC) .

Las normas entrarán en vigor el 17 de diciembre de 2025 y constituyen el paso más significativo hacia la legalización interna del dólar desde la implementación del “Ordenamiento Monetario”.

Aunque La Habana insiste en que se trata de una medida “transitoria”, el alcance regulatorio revela una reconfiguración de fondo del sistema monetario , que reconoce explícitamente la circulación de monedas extranjeras —dólar, euro u otras— dentro del país.

“El decreto-ley viabiliza las transacciones en divisas”, aseguró el ministro Joaquín Alonso Vázquez , quien afirmó que esta apertura “no construye capitalismo, sino un socialismo con características propias”.

El nuevo marco legal deshace uno de los pilares del polémico “Ordenamiento Monetario” de 2021: la exclusividad del peso cubano (CUP).

A partir del 17 de diciembre, el Banco Central podrá autorizar el uso de otras monedas como curso legal, mientras que el MEP tendrá la potestad de decidir quién puede pagar, cobrar o contratar en divisas.

En la práctica, la dolarización parcial deja de ser una tolerancia informal y se convierte en una política de Estado.

Puntos clave del nuevo sistema

1. Se autoriza el uso del dólar y otras divisas en operaciones internas

El Banco Central podrá habilitar monedas extranjeras como curso legal para actividades comerciales y financieras dentro del país. Esto incluye:

Operaciones minoristas y mayoristas

Transacciones entre empresas nacionales

Importaciones o pagos especializados

2. El Ministerio de Economía decidirá quién puede operar en divisas

El acceso al dólar se convierte en una facultad administrativa otorgada por el MEP.

Quienes reciban autorización deberán comprar las divisas en pesos cubanos, según disponibilidad estatal.

La ACAD: un nuevo sistema de racionamiento del dólar

El decreto crea la Asignación de Capacidad de Acceso a la Divisa (ACAD):

un mecanismo mediante el cual empresas y actores económicos podrán comprar divisas directamente al Estado solo si son autorizados.

La ACAD sustituye a las cuentas de liquidez (CL) y funciona como un cuotificador centralizado del acceso al dólar.

Cuentas en divisas para Mipymes, cooperativas y particulares

Por primera vez, el Estado autoriza cuentas en moneda libremente convertible para:

Mipymes

Cooperativas

TCP

Artistas y productores

Personas naturales con acceso a fondos externos

Los ingresos válidos incluyen exportaciones, ventas en MLC, comercio electrónico y transferencias internacionales.

Estas cuentas podrán usarse para pagar importaciones, servicios o realizar extracciones.

El Estado retendrá parte de las divisas

El sistema establece que las entidades no estatales solo podrán retener hasta el 80 % de los ingresos en divisas.

El 20 % restante debe entregarse al Estado, que lo convertirá a CUP al tipo de cambio oficial (1 USD = 120 CUP).

Para ciertos ingresos (donaciones o aportes de capital), se podrá retener el 100 %, siempre con aprobación estatal.

Pagos internos en dólares: Cuba institucionaliza una economía dual

Los pagos en divisas quedan legalmente permitidos en:

La Zona Especial de Desarrollo del Mariel

Comercio mayorista y minorista en MLC

Operaciones entre exportadores y suministradores nacionales

Casos específicos autorizados por el MEP

Esto consolida dos circuitos económicos paralelos:

El de quienes operan en CUP —económicamente limitado

El de quienes acceden al dólar —con mayor eficiencia, liquidez y competitividad

Discurso oficial: “Socialismo con dólar, pero bajo control”

Aunque se habla de carácter temporal, el Estado no fija ninguna fecha ni condición concreta para revertir la dolarización parcial.

“Queremos recuperar un entorno donde el CUP sea el centro del sistema monetario”, dijo la presidenta del BCC, Juana Lilia Delgado Portal.

Sin embargo, la estructura legal apunta a una permanencia prolongada.

Impacto real: más desigualdad y una economía segmentada

El Decreto-Ley 113/2025 institucionaliza una dolarización parcial que ya existía de facto, pero ahora:

El dólar adquiere legitimidad formal

El CUP queda relegado a transacciones de bajo valor

Solo los “autorizados” podrán acceder al circuito rentable de la economía

Las Mipymes sin acceso a divisas y los sectores sociales vulnerables enfrentan un escenario más desigual que nunca.

Conclusión: ¿Un nuevo modelo económico?

El sistema no liberaliza la economía, sino que crea una dolarización administrada, donde el Estado centraliza el acceso a las divisas y regula su circulación.

Cuba transita hacia un modelo donde el socialismo convive con el dólar, mientras el peso cubano pierde protagonismo como unidad de valor.