americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Florida

ALERTA A CONDUCTORES: Florida endurece multas por matrículas con marcos que oculten información

Florida endureció las sanciones por matrículas con marcos que oculten información. Desde el 1 de octubre, la infracción puede implicar multas, cárcel y daños al récord del conductor

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
placa miami

La ley existe desde hace años, pero desde el 1 de octubre las sanciones son mucho más severas Miami, Florida

Florida endureció la aplicación de la ley relacionada con las matrículas de los vehículos, lo que ha generado confusión entre miles de conductores que utilizan marcos decorativos o protectores en sus placas.

Aunque la normativa no es nueva, desde el 1 de octubre las penalidades aumentaron de forma significativa cuando la matrícula no es completamente visible, lo que ha llevado a un incremento de advertencias, multas y paradas de tráfico en distintos puntos del estado.

Las autoridades fueron claras: el problema no es el marco en sí, sino cualquier elemento que oculte información clave de la placa. Aun así, la recomendación oficial es contundente: retirar el marco para evitar problemas legales.

“Quítele el marco para no tener ningún problema”, aconsejó Edwin López, jefe de la Policía de Doral.

IMG_3012

¿Qué cambió realmente en la ley?

La legislación ya contemplaba sanciones por placas obstruidas, pero desde octubre se reforzó su aplicación y se incrementaron las consecuencias legales.

Según explicó el jefe policial:

“Ahora usted se expone hasta a 60 días de cárcel, una multa de 500 dólares y afectar su récord. Esto es algo bien serio”.

Las autoridades advierten que muchos conductores subestiman esta infracción, sin saber que puede escalar de una simple parada a consecuencias penales.

¿Qué debe verse claramente en la matrícula?

La policía de Florida exige que toda la información de la placa esté perfectamente visible, sin excepciones. Esto incluye:

  • El número completo de la matrícula

  • La calcomanía amarilla con el registro vigente

  • El nombre del estado: Florida

  • Cualquier otro dato identificable oficial

“Si la información en la chapa es visible y no está bloqueada, incluyendo lo que dice Florida, no van a tener ningún problema”, aclaró López.

Marcos, tintes y cubiertas bajo la lupa policial

Las autoridades alertan que algunos conductores utilizan marcos oscuros, cubiertas plásticas o tintes con la intención —o el efecto— de dificultar la lectura de la placa, algo que levanta sospechas inmediatas durante una parada de tráfico.

“Estamos viendo muchos casos de personas que quieren evitar ser identificadas y le ponen tintes o cubiertas al ‘tag’ para que no se pueda leer”, explicó el jefe policial.

Este tipo de prácticas puede derivar no solo en una multa, sino en investigaciones adicionales durante la detención.

Recomendación oficial: evite problemas

Para evitar multas, arrestos o complicaciones innecesarias, la recomendación de la policía es simple y directa:

  • Retire el marco de la matrícula

  • No use cubiertas ni tintes

  • Verifique que todos los datos estén visibles y legibles

Un pequeño detalle estético puede terminar costando cientos de dólares, tiempo en la corte y hasta cárcel.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

Deja tu comentario

Notas relacionadas
se apaga la grande: radio mambi sale del aire tras 40 anos y estremece al exilio cubano en miami

Se apaga "La Grande": Radio Mambí sale del aire tras 40 años y estremece al exilio cubano en Miami

miami: arrestan a cubano por colocar un airtag en el auto de su exnovia

MIAMI: Arrestan a cubano por colocar un AirTag en el auto de su exnovia

alerta en miami: temor y confusion por supuesta presencia de agentes de ice en varios puntos de la ciudad

ALERTA EN MIAMI: Temor y confusión por supuesta presencia de agentes de ICE en varios puntos de la ciudad

horror en miami: encuentran el cuerpo de una mujer dentro de un congelador en una tienda dollar tree

HORROR EN MIAMI: Encuentran el cuerpo de una mujer dentro de un congelador en una tienda Dollar Tree

Destacados del día

ALERTA A CONDUCTORES: Florida endurece multas por matrículas con marcos que oculten información

ALERTA A CONDUCTORES: Florida endurece multas por matrículas con marcos que oculten información

Rob Reiner, de izquierda a derecha, Michele Singer Reiner, Romy Reiner, Nick Reiner, Maria Gilfillan y Jake Reiner llegan al estreno de Spinal Tap II: The End Continues el martes 9 de septiembre de 2025 en The Egyptian Theatre Hollywood en Los Ángeles. (Foto Richard Shotwell/Invision/AP)

Asesinatos de Rob Reiner y su esposa conmocionan a Hollywood, su hijo continúa detenido

Los daños materiales son considerables: investigan accidente de ómnibus que chocó contra una casa en La Habana

"Los daños materiales son considerables": investigan accidente de ómnibus que chocó contra una casa en La Habana

Imagen de video colocado en X por la secretaria de Justicia estadounidense Pam Bondi, censurada en parte por la fuente, que muestra a fuerzas estadounidenses a bordo de un buque que están confiscando frente a las costas de Venezuela el 10 de diciembre del 025. (Oficina de la Secretaria de Justicia de EEUU/X via AP)

Ejército de EEUU ataca tres embarcaciones en el Pacífico; hay 8 muertos

Esta foto combinada sin fecha, creada con imágenes publicadas por la Guardia Nacional de Iowa, muestra a los sargentos William Nathaniel Howard (izquierda) y Edgar Brian Torres Tovar. (Guardia Nacional de Iowa vía AP)

Ejército de EEUU identifica a 2 miembros de la Guardia Nacional de Iowa muertos en Siria

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter