ALERTA A CONDUCTORES: Florida endurece multas por matrículas con marcos que oculten información

La ley existe desde hace años, pero desde el 1 de octubre las sanciones son mucho más severas Miami , Florida —

Florida endureció la aplicación de la ley relacionada con las matrículas de los vehículos , lo que ha generado confusión entre miles de conductores que utilizan marcos decorativos o protectores en sus placas.

Aunque la normativa no es nueva , desde el 1 de octubre las penalidades aumentaron de forma significativa cuando la matrícula no es completamente visible , lo que ha llevado a un incremento de advertencias, multas y paradas de tráfico en distintos puntos del estado.

Las autoridades fueron claras: el problema no es el marco en sí , sino cualquier elemento que oculte información clave de la placa . Aun así, la recomendación oficial es contundente: retirar el marco para evitar problemas legales .

“Quítele el marco para no tener ningún problema”, aconsejó Edwin López , jefe de la Policía de Doral.

La legislación ya contemplaba sanciones por placas obstruidas, pero desde octubre se reforzó su aplicación y se incrementaron las consecuencias legales.

Según explicó el jefe policial:

“Ahora usted se expone hasta a 60 días de cárcel, una multa de 500 dólares y afectar su récord. Esto es algo bien serio”.

Las autoridades advierten que muchos conductores subestiman esta infracción, sin saber que puede escalar de una simple parada a consecuencias penales.

¿Qué debe verse claramente en la matrícula?

La policía de Florida exige que toda la información de la placa esté perfectamente visible, sin excepciones. Esto incluye:

El número completo de la matrícula

La calcomanía amarilla con el registro vigente

El nombre del estado: Florida

Cualquier otro dato identificable oficial

“Si la información en la chapa es visible y no está bloqueada, incluyendo lo que dice Florida, no van a tener ningún problema”, aclaró López.

Marcos, tintes y cubiertas bajo la lupa policial

Las autoridades alertan que algunos conductores utilizan marcos oscuros, cubiertas plásticas o tintes con la intención —o el efecto— de dificultar la lectura de la placa, algo que levanta sospechas inmediatas durante una parada de tráfico.

“Estamos viendo muchos casos de personas que quieren evitar ser identificadas y le ponen tintes o cubiertas al ‘tag’ para que no se pueda leer”, explicó el jefe policial.

Este tipo de prácticas puede derivar no solo en una multa, sino en investigaciones adicionales durante la detención.

Recomendación oficial: evite problemas

Para evitar multas, arrestos o complicaciones innecesarias, la recomendación de la policía es simple y directa:

Retire el marco de la matrícula

No use cubiertas ni tintes

Verifique que todos los datos estén visibles y legibles

Un pequeño detalle estético puede terminar costando cientos de dólares, tiempo en la corte y hasta cárcel.