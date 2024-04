Alcaldesa del condado de Miami-Dade envía aviso de desalojo a los propietarios del Miami Seaquarium

Por eso este lunes, al ver que la instalación seguía operando, el condado ha entregado oficialmente a The Dolphin Company, propietaria del acuario, el aviso de desalojo.

En la puerta del Miami Seaquarium algunos manifestantes exigían el cierre del parque ya.

“El Miami Seaquarium y The Dolphin Company ya no deberían estar aquí, deberían estar fuera ya. Y nosotros vamos a estar aquí hasta que se vayan. Ellos no son bienvenidos aquí”, dijo Patricia, una manifestante que estaba en las puertas del parque acuático.

Sin embargo, hasta el Miami Seaquarium seguían llegando visitantes. Estudiantes y familias enteras de turistas llegaban a las instalaciones.

“Es que mis hijos quieren ver delfines, me pidieron venir para ver a los delfines. A ellos les encantan. La verdad”, decía un turista llamado Allah.

Antes de llegar la fecha límite de desalojo, la empresa que gestiona el Miami Seaquarium presentó una demanda federal contra el condado, por considerar injustos los ataques recibidos, restringir la expansión de sus instalaciones y no cumplir el contrato.

Tratamos de contactar con el Miami Seaquarium, pero hasta el momento no hemos obtenido respuesta.

Por su parte, las autoridades del condado, en su comunicado tras la entrega de la notificación de desalojo hicieron saber que:

“Esperamos que The Dolphin Company tome las medidas necesarias para desalojar las instalaciones y garantizar que la transición se realice de manera segura y ordenada, especialmente para los animales bajo su cuidado. Si no lo hacen, el condado seguirá adelante con el proceso de desalojo en la corte”.

La permanencia del Miami Seaquarium sigue generando debate en las calles.

Ante el posible cierre, hay variedad de opiniones en la comunidad, unas a favor y otras en contra.

A juzgar por la situación actual, todo parece indicar que esta batalla por la permanencia del Miami Seaquarium continuará.