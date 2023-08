Alcalde de Hialeah y el comisionado de Miami Joe Carollo aseguran que no invitarán a Lenier Mesa a futuros eventos

Tras la celebración del festival musical en el cayo cubano de Santa María, las reacciones no se han hecho esperar.

Lenier no cantó, pero sí compartió con artistas y organizadores del evento.

Joe Carollo, comisionado del distrito 3 de la ciudad de Miami, no puede entender cómo el artista que se había mostrado los últimos anos apoyando al exilio y participando en manifestaciones en pro de la libertad y clamando “Patria y Vida”, aterrizó en un avión privado en Cuba.

Lenier aseguró que no pidió permiso a nadie para viajar a la isla. Desde su equipo de trabajo explicaron que él simplemente fue acompañar a Tekashi69 al concierto, como lo ha hecho en otros países.

El artista aclaró a quienes le preguntaron, que el motivo de su breve estancia era visitar a su abuelo, con problemas de salud.

Líderes del exilio se unieron y firmaron un comunicado, rechazando totalmente al festival y recriminándole a Lenier su presencia en tal evento.

Entre los firmantes del comunicado está el ex preso político Jorge Luis García Pérez, Antúnez.

Artistas en el exilio ha mostrado su total descontento con la actitud de Lenier.

Entre ellos, el rapero Marichal, quien aseguró que con su actitud, Lenier ya demostró que no es sincero con sus letras y canciones.

También en redes sociales se han visto reacciones. Algunos recurrían al humor, como Cuqui La Mora. A otras les costaba contener el llanto, como La Diosa, con quien sacó el tema “Cuba primero” que ahora dice la artista que cantará sola.

La propia Diosa también dejó saber que ella no quiere a su lado a ningún otro artista que fue al festival.

Pero además de las reacciones, también se han tomado acciones.

El comisionado Carollo anunció que no contará con Lenier ni para el evento programado de Viernes de la Pequeña Habana de septiembre, ni tampoco para el gran concierto de fin de año.

También, el alcalde de Hialeah, Esteban Bovo, en un comunicado dejó saber que no invitará a Lenier a futuros eventos de la ciudad y tildó de vergonzosa y condenable la acción del cantante.

Líderes del exilio respaldan las medidas tomadas hacia Lenier por entidades políticas del sur de la Florida.

Marcell Felipe, presidente de la fundación Inspira América, aseguró que las medidas tomadas le parecen bien y pidió a los artistas que se definan y decidan de qué lado de la historia quieren quedar.

Desde el Capitolio también se criticó al festival y la congresista María Elvira Salazar consideró la producción del evento como una burla al sufrimiento de los cubanos.

A última hora de este lunes y tras la oleada de críticas, Lenier rompió su silencio en las redes sociales y declaro:

“Es verdad que estuve este sábado en Cuba, 24 horas solamente, fui a ver a mi abuelo que está mal de salud. No tengo que ver con el festival cubano, no tengo que ver con ese evento, ni estuve ahí. No tengo que demostrarle a ningún influencer mi posición política porque sigue siendo la misma. Sigo defendiendo a mis cubanos. Sigo defendiendo a toda mi gente. Sigo diciendo Patria y vida. Lenier sigue luchando por la libertad de Cuba”.