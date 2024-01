Adolescentes afroamericanos crearon pánico y caos en el Bayside Marketplace de Miami. Al menos cuatro menores de edad fueron arrestados

El grupo de adolescentes también ingresó a varias tiendas de Bayside, en las que provocaron daños que dejaron pérdidas económicas.

“Se confinan por el Hard Rock Café, vienen hacia acá corriendo, tumbando cosas, pisando los sweaters, a nosotros nos tumbaron camisas y a ella le robaron el teléfono aquí a una persona”, añadió Juan Carlos Guzmán, trabajador de Bayside.

La policía obligó a los menores a salir del centro comercial y poco tiempo después, se desató otro incidente cerca del área de la tercera avenida del sureste y la segunda calle, donde un conductor sintió que le arrojaron una botella a su automóvil, al bajarse para inspeccionarlo, le preguntó a los jóvenes quien había sido.

La respuesta fue que el grupo de adolescentes atacó al hombre en plena vía pública, lo golpeó y entraron a su vehículo para robarle su teléfono celular.

Aunque la mayoría de los jóvenes huyó del lugar, los agentes lograron detener a cuatro en un estacionamiento cercano.

“Esto aquí es insoportable todos los años y eso se repite los 25 de diciembre y los primeros de enero”, dijo Liliana Landaeta.

Willy Cummings y Antonio Williams, ambos de 15 años, enfrentan varios cargos, incluido hurto mayor en tercer grado y agresión, mientras que los otros dos adolescentes, de 14 y 16 años, que no fueron identificados, están siendo acusados de resistirse a un oficial sin violencia.

Aunque este martes todo volvió a la normalidad en el Bayside Marketplace, en los empleados quedaron huellas imborrables.

“Aquí me pueden matar, aquí me pueden violar y la seguridad no hace nada, y hace como cuatro meses aquí apuñalaron a una persona y el mes después apuñalaron a otra aquí y ¿dónde estaba la seguridad y la policía?”, dijo Juan Carlos Guzmán.

El caso continúa bajo investigación.