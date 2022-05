Enreeka Nalasco, de 32 años, ex maestro sustituto en Miami Beach Senior High School, fue despedido después que una investigación interna en el 2018 revelara que había contactado inapropiadamente a una estudiante a través de las redes sociales .

Acusan a ex maestro suplente de proveer drogas a estudiantes a cambio de favores sexuales

“Mi hermana estudia en la escuela y yo me muero de enterarme que algo así haya sucedido, afortunadamente, mi familia no es de consumir ni drogas, ni cigarrillos, pero esto es un peligro”, dijo Fernalin Mercedes, hermana de una estudiante.

Aunque algunos menores rechazaron las propuestas del acusado, según el reporte policial, Nalasco abusó sexualmente de al menos una estudiante de 12 años, recibió fotos de otra estudiante desnuda y le envió un vídeo a otra joven de él masturbándose.

A través de un comunicado las Escuelas Públicas de Miami-Dade informaron:

“Las Escuelas Públicas del Condado de Miami-Dade (M-DCPS) están profundamente perturbadas por las inquietantes acusaciones hechas contra este ex empleado. Esta persona no ha trabajado en el sistema escolar desde 2018 y no puede buscar empleo en el futuro en este Distrito”.

Enreeka Nalasco compareció ante la corte acusado de múltiples cargos entre ellos, trata de personas, uso ilegal de un dispositivo electrónico, contribuir a la delincuencia de un niño y proporcionar nicotina a una persona menor de 21 años. Le fue negada la fianza.

Fuente: Victoria Joseph | americateve.com