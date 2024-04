Acusan a empleado de una escuela de Miami Lakes de tocar inapropiadamente a varias estudiantes

El acusado trabajaba en el departamento de tecnología e información del Centro Educativo Bob Graham, ubicado en la calle 159 y la avenida 79 del noroeste, en Miami Lakes, en el que los padres presentes no tardaron en reaccionar.

“Que lo arrestaron sí, pero él ha estado aquí durante mucho tiempo y eso es lo que me da miedo, las señales tenían que estar ahí y mi hija está aquí y ahora están diciendo que él le estaba dando candy y muchas cosas que ahora están saliendo, Halloween y todo eso, él estaba aquí y mi hija está aquí, que él está arrestado sí, pero no sé si siento alivio, porque ahora tengo miedo”, dijo Stephanie Arocho, madre de una estudiante.

A Martin Zaretsky también se le acusa de hacer comentarios sexuales hacia los estudiantes.

A través de un Comunicado de las Escuelas Públicas de Miami-Dade informaron:

“Las Escuelas Públicas del Condado de Miami-Dade están profundamente perturbadas por las preocupantes acusaciones formuladas contra este individuo. Al enterarse de este comportamiento sospechoso, la Policía Escolar de Miami-Dade inmediatamente comenzó su investigación y posteriormente realizó un arresto Este tipo de comportamiento no será tolerado ya que va en contra de la conducta profesional que esperamos de todos los empleados.

El Distrito ha iniciado procedimientos de terminación de empleo y se asegurará de que el individuo no pueda buscar empleo en el futuro con el Distrito”.

“Eso está muy mal hecho por ese señor, porque los niños son la esperanza del mundo y que le pase algo a un niño, para cualquier madre…bastantes años que hay que echarle y los padres sufren todo eso”, dijo Caridad Insinia, abuela de estudiante.

“Me tocó hoy de casualidad recoger a la nieta y sí me preocupa, pero me alegra que ya este fuera de aquí ya fuera del plantel y no le esté haciendo daños a otros niños”, dijo Carlos Cardo, abuelo de estudiante.

Martin Zaretsky compareció ante la corte este martes, acusado de abuso y conducta inapropiada hacia menores de edad, se le ordenó mantenerse alejado de la escuela y de las presuntas víctimas. Se le fijó una fianza de 70,000 dólares.