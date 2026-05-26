Negociaciones Cuba-EEUU incluirían deportación de 500 mil cubanos., según excongresista cercano a la dictadura cubana, Joe García

Migración emerge como uno de los puntos más sensibles entre Washington y La Habana
El excongresista de Florida Joe García afirmó que uno de los temas más complejos dentro de los contactos entre Estados Unidos y Cuba estaría relacionado con asuntos migratorios y posibles procesos de repatriación.
Las declaraciones fueron realizadas en comentarios citados por un análisis periodístico, donde García aseguró que el asunto podría convertirse en uno de los puntos más delicados de cualquier negociación entre ambos países.
Sin embargo, hasta el momento no existe confirmación oficial por parte de Washington ni de La Habana sobre un acuerdo aprobado para repatriar masivamente a 500,000 cubanos.
¿Qué dijo Joe García sobre el tema?
Según sus declaraciones, el tema migratorio estaría entre varios asuntos discutidos en contactos entre ambos gobiernos.
Los temas mencionados incluyen:
Procesos migratorios y deportaciones
Situación de personas bajo programas migratorios
Posibles permisos laborales
Reformas económicas y políticas
Liberación de presos políticos
Las afirmaciones corresponden a declaraciones del excongresista y no a anuncios oficiales gubernamentales.
Las deportaciones y el escenario migratorio siguen bajo atención
El debate ocurre en un contexto marcado por mayores controles migratorios y nuevas medidas relacionadas con Cuba.
Entre los factores recientes aparecen:
Incremento de operativos migratorios
Procesos de deportación en curso
Cambios en políticas migratorias
Tensiones diplomáticas entre Washington y La Habana
No hay confirmación oficial de una repatriación masiva
Hasta este momento:
No existe anuncio oficial de la Casa Blanca
No hay comunicado confirmado del Departamento de Estado
No se ha anunciado un plan público para una devolución masiva inmediata
Las declaraciones citadas reflejan escenarios discutidos o interpretaciones políticas y no representan una decisión gubernamental formal.