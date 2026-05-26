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Cuba

Negociaciones Cuba-EEUU incluirían deportación de 500 mil cubanos., según excongresista cercano a la dictadura cubana, Joe García

Joe García afirmó que las conversaciones entre Washington y La Habana incluirían temas migratorios y posibles retornos

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
Joe García

Migración emerge como uno de los puntos más sensibles entre Washington y La Habana

El excongresista de Florida Joe García afirmó que uno de los temas más complejos dentro de los contactos entre Estados Unidos y Cuba estaría relacionado con asuntos migratorios y posibles procesos de repatriación.

Las declaraciones fueron realizadas en comentarios citados por un análisis periodístico, donde García aseguró que el asunto podría convertirse en uno de los puntos más delicados de cualquier negociación entre ambos países.

Sin embargo, hasta el momento no existe confirmación oficial por parte de Washington ni de La Habana sobre un acuerdo aprobado para repatriar masivamente a 500,000 cubanos.

Deportaciones cuba

¿Qué dijo Joe García sobre el tema?

Según sus declaraciones, el tema migratorio estaría entre varios asuntos discutidos en contactos entre ambos gobiernos.

Los temas mencionados incluyen:

Procesos migratorios y deportaciones

Situación de personas bajo programas migratorios

Posibles permisos laborales

Reformas económicas y políticas

Liberación de presos políticos

Las afirmaciones corresponden a declaraciones del excongresista y no a anuncios oficiales gubernamentales.

Las deportaciones y el escenario migratorio siguen bajo atención

El debate ocurre en un contexto marcado por mayores controles migratorios y nuevas medidas relacionadas con Cuba.

Entre los factores recientes aparecen:

Incremento de operativos migratorios

Procesos de deportación en curso

Cambios en políticas migratorias

Tensiones diplomáticas entre Washington y La Habana

No hay confirmación oficial de una repatriación masiva

Hasta este momento:

No existe anuncio oficial de la Casa Blanca

No hay comunicado confirmado del Departamento de Estado

No se ha anunciado un plan público para una devolución masiva inmediata

Las declaraciones citadas reflejan escenarios discutidos o interpretaciones políticas y no representan una decisión gubernamental formal.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

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