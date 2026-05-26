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ICE

ICE detiene a la hija del histórico general cubano, Ulises Rosales del Toro en EEUU

Una persona identificada como Alina Rosales Aguirreurreta aparece bajo custodia migratoria en registros oficiales de ICE

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
Rosales del toro

Caso genera atención tras aparecer nombre en registros migratorios de ICE

Una persona identificada como Alina Rosales Aguirreurreta, nombre que coincide con el de la hija del histórico general cubano Ulises Rosales del Toro, aparece registrada bajo custodia en la base de datos oficial del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), según reportes divulgados este lunes.

La información comenzó a circular luego de publicaciones periodísticas que señalaron la aparición de ese nombre dentro del sistema oficial de detenidos migratorios.

Hasta el momento, las autoridades estadounidenses no han emitido un comunicado público detallando las causas específicas de la detención ni han confirmado oficialmente vínculos familiares.

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El caso surge en medio de nuevas acciones migratorias

La situación genera atención por el contexto en que ocurre y por los antecedentes divulgados previamente sobre familiares de figuras históricas del aparato político y militar cubano.

Entre los elementos reportados:

El nombre aparece en el sistema oficial de ICE

La persona figura como nacida en Cuba

Se encuentra bajo custodia migratoria

No se han revelado cargos públicos asociados al caso

Screenshot 2026-05-26 at 7.35.21PM

La noticia aparece tras recientes acciones vinculadas a figuras relacionadas con Cuba

El caso se conoce pocos días después de otras acciones migratorias ampliamente comentadas relacionadas con personas vinculadas a estructuras económicas o familiares de figuras del poder cubano.

El tema vuelve a colocar atención sobre:

Procesos migratorios

Investigaciones federales

Aplicación de políticas migratorias

Casos de alto interés público

Reportes previos habían mencionado residencia en Miami

Informaciones periodísticas publicadas anteriormente señalaron que una persona identificada con ese nombre habría ingresado a Estados Unidos en 2023 con visa de turismo y posteriormente residía en Miami.

Sin embargo, las autoridades estadounidenses aún no han detallado oficialmente:

Motivo de la detención

Situación migratoria actual

Posibles procesos abiertos

Próximos pasos legales

Crece la atención alrededor del caso

La aparición del nombre en registros oficiales y el contexto político alrededor del tema han generado numerosas reacciones en redes sociales y medios vinculados a la comunidad cubana.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

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