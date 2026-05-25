EEUU acumula más de 150 horas de vigilancia cerca de Cuba y aumenta tensión con La Habana

Estados Unidos habría acumulado más de 150 horas de vuelos de vigilancia y reconocimiento aéreo cerca de Cuba desde febrero , según un reporte divulgado por The Wall Street Journal, aumentando la atención sobre las crecientes tensiones entre Washington y La Habana.

Las operaciones habrían incluido aeronaves y sistemas avanzados utilizados para monitoreo marítimo, inteligencia y reconocimiento de largo alcance en áreas cercanas al territorio cubano.

Los reportes señalan la utilización de distintos sistemas de inteligencia y vigilancia operando cerca de la isla.

Entre las plataformas mencionadas aparecen:

Drones de reconocimiento de gran altitud

Aviones especializados en inteligencia electrónica

Sistemas de monitoreo marítimo

Equipos de vigilancia estratégica

Estas misiones forman parte de operaciones de recopilación de información y observación utilizadas regularmente por distintas fuerzas militares alrededor del mundo.

Screenshot 2026-05-25 at 1.12.40PM

Crece la tensión política entre Washington y La Habana

El incremento de vuelos coincide con un período de elevada presión política y diplomática entre ambos países.

En semanas recientes han coincidido:

Nuevas sanciones estadounidenses

Acusaciones judiciales y medidas políticas

Declaraciones sobre seguridad regional

Incremento de actividad militar y naval en la zona

No existe confirmación oficial de planes de invasión

Aunque algunos sectores y comentarios en redes sociales han interpretado el aumento de actividad aérea como una posible señal de una operación militar, hasta el momento:

No existe anuncio oficial de una invasión

El Pentágono no ha confirmado operaciones ofensivas contra Cuba

Los vuelos de inteligencia pueden responder a múltiples objetivos estratégicos

Las misiones de vigilancia por sí solas no constituyen evidencia de una decisión militar inminente.

La atención continúa sobre los próximos movimientos en la región

La actividad aérea y el contexto geopolítico mantienen la atención sobre el Caribe y sobre las relaciones entre Washington y La Habana, en un momento marcado por nuevas tensiones diplomáticas y de seguridad.