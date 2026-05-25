Petrolero ruso se aleja de Cuba y dispara dudas sobre el combustible

El petrolero ruso Universal, que transporta aproximadamente 250,000 barriles de diésel destinados a Cuba , cambió inesperadamente de rumbo y ahora navega hacia el Atlántico sur, alejándose de la isla sin un destino final confirmado.

El movimiento genera nuevas interrogantes en medio de la profunda crisis energética que atraviesa Cuba, donde apagones prolongados y problemas de abastecimiento continúan afectando a gran parte del país.

Según datos de seguimiento marítimo y análisis de especialistas, el buque pasó semanas moviéndose lentamente y con una trayectoria irregular antes de modificar su comportamiento.

Entre los cambios observados:

Aumentó su velocidad de 1.3 a 10.5 nudos

Modificó su rumbo hacia el sureste

Entró en dirección al Atlántico sur

Mantiene destino registrado como “FOR ORDER”

Screenshot 2026-05-25 at 12.59.03PM

La expresión “FOR ORDER” generalmente indica que el destino final aún no ha sido confirmado oficialmente.

El cargamento era considerado clave para Cuba

La posible llegada del diésel era observada con atención debido a la situación energética que atraviesa la isla.

Entre los factores que agravan el escenario aparecen:

Déficits eléctricos superiores a 2,000 MW

Apagones de larga duración

Escasez de combustible

Limitaciones para transporte y generación eléctrica

Las autoridades cubanas habían reconocido recientemente dificultades severas para garantizar suministros energéticos.

El caso recuerda otros desvíos recientes

La modificación de ruta del Universal ocurre meses después de otros movimientos similares registrados en buques que inicialmente tenían previsto llegar a Cuba.

Analistas señalan que factores como:

Sanciones internacionales

Restricciones financieras

Riesgos operativos

Cambios logísticos

pueden influir en decisiones tomadas durante trayectos marítimos internacionales.

El destino final sigue siendo una incógnita

Aunque algunos sistemas mantienen una fecha estimada de llegada para inicios de junio, el puerto final continúa sin aparecer confirmado en los registros disponibles.

La incertidumbre ocurre en un momento especialmente sensible para el sistema energético cubano y mantiene la atención sobre los próximos movimientos del cargamento.