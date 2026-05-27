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Mariela Castro

Revelan imágenes y detalles de residencia vinculada a Mariela Castro en exclusiva zona de La Habana

Una investigación divulgó imágenes y detalles de una residencia vinculada a Mariela Castro en Atabey

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
Mariela Castro

Investigación expone detalles de propiedad vinculada a Mariela Castro

Una investigación divulgada por el activista Luis Domínguez y el periodista Mario Pentón presentó imágenes y detalles sobre una residencia atribuida a Mariela Castro Espín, directora del CENESEX e hija de Raúl Castro, ubicada en el reparto Atabey, una de las zonas residenciales más exclusivas de La Habana.

Según la investigación, el inmueble estaría conformado por varias parcelas unificadas y contaría con diversas áreas residenciales y recreativas.

Hasta el momento, no existe una respuesta pública oficial sobre los detalles expuestos en el reporte.

Screenshot 2026-05-27 at 10.40.44AM

Las imágenes muestran una propiedad de gran extensión

De acuerdo con los datos divulgados en la investigación:

La residencia estaría ubicada en el reparto Atabey

Screenshot 2026-05-27 at 10.43.18AM

El complejo habría integrado varias parcelas

Se describen múltiples habitaciones y áreas exteriores

Se mencionan estructuras recreativas y zonas privadas

Las imágenes y datos difundidos han generado numerosas reacciones en redes sociales.

Screenshot 2026-05-27 at 10.40.54AM

El reporte genera debate en medio de la crisis que atraviesa Cuba

La publicación surge en un contexto marcado por dificultades económicas, apagones y escasez en la isla.

Usuarios y comentaristas han señalado el contraste entre:

Crisis energética

Escasez de alimentos y medicamentos

Dificultades económicas para la población

Estilo de vida de sectores vinculados al poder

Las afirmaciones corresponden a datos presentados en la investigación difundida públicamente.

Screenshot 2026-05-27 at 10.41.00AM

El tema provoca reacciones dentro y fuera de Cuba

La difusión del reporte ha generado comentarios entre cubanos dentro y fuera de la isla, especialmente en redes sociales, donde se ha abierto un debate sobre desigualdad, privilegios y condiciones de vida.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

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