Revelan imágenes y detalles de residencia vinculada a Mariela Castro en exclusiva zona de La Habana

Una investigación divulgada por el activista Luis Domínguez y el periodista Mario Pentón presentó imágenes y detalles sobre una residencia atribuida a Mariela Castro Espín, directora del CENESEX e hija de Raúl Castro, ubicada en el reparto Atabey, una de las zonas residenciales más exclusivas de La Habana.

Según la investigación, el inmueble estaría conformado por varias parcelas unificadas y contaría con diversas áreas residenciales y recreativas.

Hasta el momento, no existe una respuesta pública oficial sobre los detalles expuestos en el reporte.

De acuerdo con los datos divulgados en la investigación:

La residencia estaría ubicada en el reparto Atabey

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El complejo habría integrado varias parcelas

Se describen múltiples habitaciones y áreas exteriores

Se mencionan estructuras recreativas y zonas privadas

Las imágenes y datos difundidos han generado numerosas reacciones en redes sociales.

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El reporte genera debate en medio de la crisis que atraviesa Cuba

La publicación surge en un contexto marcado por dificultades económicas, apagones y escasez en la isla.

Usuarios y comentaristas han señalado el contraste entre:

Crisis energética

Escasez de alimentos y medicamentos

Dificultades económicas para la población

Estilo de vida de sectores vinculados al poder

Las afirmaciones corresponden a datos presentados en la investigación difundida públicamente.

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El tema provoca reacciones dentro y fuera de Cuba

La difusión del reporte ha generado comentarios entre cubanos dentro y fuera de la isla, especialmente en redes sociales, donde se ha abierto un debate sobre desigualdad, privilegios y condiciones de vida.