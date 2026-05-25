Nueva avería en la Guiteras agrava apagones en Cuba: planta podría volver en las próximas 48 horas

La Central Termoeléctrica Antonio Guiteras, considerada una de las instalaciones clave para la generación eléctrica en Cuba, sufrió una nueva salida del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), agravando una crisis energética que mantiene extensos apagones en gran parte del país.

Este lunes comenzaron trabajos de inspección y pruebas técnicas dentro de la planta ubicada en Matanzas, luego de detectarse una avería que obligó a detener operaciones durante la madrugada del domingo.

Especialistas realizan pruebas hidráulicas y neumáticas para determinar la magnitud real del problema.

De acuerdo con información divulgada por fuentes cercanas al proceso técnico, la recuperación del bloque dependerá del resultado de las evaluaciones realizadas en la caldera.

Entre los escenarios analizados:

Posible falla en sistemas de alimentación

Daños en componentes internos

Problemas asociados al economizador

Verificación estructural del sistema térmico

Técnicos señalaron que, si la afectación no resulta grave, la planta podría intentar sincronizar nuevamente con el sistema en aproximadamente 48 horas.

Los apagones continúan golpeando a millones de cubanos

La salida de la Guiteras ocurre en uno de los momentos más complejos para el sistema eléctrico cubano.

Las cifras recientes muestran:

Déficit superior a 2,100 MW

Interrupciones prolongadas durante casi todo el día

Más del 70 % de algunos circuitos afectados

Provincias con cortes superiores a 20 horas continuas

En algunos territorios los apagones han superado incluso las 50 horas acumuladas.

La Guiteras acumula múltiples fallas durante 2026

La nueva salida representa otro episodio dentro de una cadena de interrupciones registradas este año.

La planta:

Lleva más de tres décadas de operación

Acumula numerosas salidas del sistema durante 2026

Opera bajo alta exigencia energética

Es considerada una instalación estratégica para el país

La crisis también coincide con dificultades para garantizar combustible suficiente para otras formas de generación.

Crece la presión social por el deterioro eléctrico

Mientras aumentan los cortes eléctricos, el impacto también comienza a reflejarse en la vida cotidiana de millones de personas.

Diversos reportes y estudios recientes han señalado efectos sobre:

Estrés

Ansiedad

Salud mental

Actividad económica

Servicios básicos

La evolución de las reparaciones en la Guiteras será observada de cerca por su impacto directo en el suministro nacional.