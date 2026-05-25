Nueva avería en la Guiteras agrava apagones en Cuba: planta podría volver en las próximas 48 horas

La principal termoeléctrica de Cuba vuelve a fallar en plena crisis energética
La Central Termoeléctrica Antonio Guiteras, considerada una de las instalaciones clave para la generación eléctrica en Cuba, sufrió una nueva salida del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), agravando una crisis energética que mantiene extensos apagones en gran parte del país.
Este lunes comenzaron trabajos de inspección y pruebas técnicas dentro de la planta ubicada en Matanzas, luego de detectarse una avería que obligó a detener operaciones durante la madrugada del domingo.
Especialistas realizan pruebas hidráulicas y neumáticas para determinar la magnitud real del problema.
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La planta podría regresar en 48 horas si el daño es menor
De acuerdo con información divulgada por fuentes cercanas al proceso técnico, la recuperación del bloque dependerá del resultado de las evaluaciones realizadas en la caldera.
Entre los escenarios analizados:
Posible falla en sistemas de alimentación
Daños en componentes internos
Problemas asociados al economizador
Verificación estructural del sistema térmico
Técnicos señalaron que, si la afectación no resulta grave, la planta podría intentar sincronizar nuevamente con el sistema en aproximadamente 48 horas.
Los apagones continúan golpeando a millones de cubanos
La salida de la Guiteras ocurre en uno de los momentos más complejos para el sistema eléctrico cubano.
Las cifras recientes muestran:
Déficit superior a 2,100 MW
Interrupciones prolongadas durante casi todo el día
Más del 70 % de algunos circuitos afectados
Provincias con cortes superiores a 20 horas continuas
En algunos territorios los apagones han superado incluso las 50 horas acumuladas.
La Guiteras acumula múltiples fallas durante 2026
La nueva salida representa otro episodio dentro de una cadena de interrupciones registradas este año.
La planta:
Lleva más de tres décadas de operación
Acumula numerosas salidas del sistema durante 2026
Opera bajo alta exigencia energética
Es considerada una instalación estratégica para el país
La crisis también coincide con dificultades para garantizar combustible suficiente para otras formas de generación.
Crece la presión social por el deterioro eléctrico
Mientras aumentan los cortes eléctricos, el impacto también comienza a reflejarse en la vida cotidiana de millones de personas.
Diversos reportes y estudios recientes han señalado efectos sobre:
Estrés
Ansiedad
Salud mental
Actividad económica
Servicios básicos
La evolución de las reparaciones en la Guiteras será observada de cerca por su impacto directo en el suministro nacional.