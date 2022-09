Comisión de Miami-Dade rechaza mover la línea de desarrollo urbano del condado

Embed

“Fue un problema de xenofobia que estuvo presente durante todo el problema, traté de mantener distancia física, traté de explicarle que no estaba haciendo nada, que me disculpara e inclusive le empecé a hablar en inglés, pero no tengo la necesidad ni el porqué de hablar en inglés con las personas que me siento cómodo hablando español”, dijo la víctima.

La madre del joven, Edda Castillo, nos contó que se vino de Venezuela hace pocos meses en busca de un mejor futuro para su hijo, sin pensar que algo así le podría pasar.

“Mi principal temor es que la escuela me haya dicho que no me garantizan que esto vuelva a pasar. Mi hijo en toda la semana había ido con tranquilidad a la escuela, hoy cuando se bajó del carro me dijo mamá, ya mañana vuelve el muchacho, yo quizás mañana no quiera volver”, dijo Edda Castillo.

Los golpes le dejaron heridas en la frente y en la cabeza a Luis Manuel.

Sin embargo, esos golpes no se comparan con la indignación que siente, ya que sus dos amigos que lo separaron de su agresor también recibieron amenazas.

“Al día siguiente, los amigos del individuo estaban amenazando a quien separó la pelea por el simple hecho de separar la pelea, me hace sentir que estamos en un sitio que no hay corazón realmente”, dijo Robles Castillo.

A través de un comunicado, el Distrito Escolar de Broward informó que estaba al tanto del incidente.

“El estudiante responsable recibió las medidas disciplinarias apropiadas, de acuerdo con el Código de Conducta Estudiantil. Además, la administración de la escuela brindó mediación a los estudiantes con el objetivo de prevenir problemas futuros”.

El Departamento de Policía de Pembroke Pines está investigando el video de la pelea en la escuela.

Representantes de organizaciones del medio ambiente insisten que esta expansión perjudicará los Everglades y la bahía de Biscayne, así como áreas agrícolas del condado.

Sin embargo, abogados de empresas desarrolladoras señalaron que esos terrenos están contaminados y que al urbanizarlos, limpiarían toda esa contaminación interna.

Embed

Fuente: Victoria Joseph | americateve.com