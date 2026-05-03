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Cuba

PORTAAVIONES DE EEUU REGRESA DE IRÁN MIENTRAS CRECE LA TENSIÓN CON CUBA

El USS Gerald R. Ford retorna a Estados Unidos tras despliegue en Medio Oriente, en medio de señales de presión militar sobre Cuba

USS Gerald R. Ford

El portaaviones USS Gerald R. Ford regresó a Estados Unidos tras meses de despliegue en Oriente Medio, donde lideró operaciones navales vinculadas al conflicto con Irán, según información confirmada por The Washington Post.

El movimiento se produce en un contexto de creciente tensión geopolítica que ahora incluye a Cuba dentro del foco estratégico de Washington.

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Nuevo foco: Cuba en la agenda de seguridad

En paralelo, el presidente Donald Trump ha elevado el tono hacia la isla al sugerir posibles acciones inmediatas.

Durante un evento en Florida, Trump planteó escenarios de presión directa, incluyendo el despliegue de activos militares cerca del territorio cubano.

Escenario de presión militar

El mandatario mencionó:

Posible uso del portaaviones USS Abraham Lincoln

Acercamiento a la costa cubana como demostración de fuerza

Una hipotética rendición bajo presión militar

No existe confirmación oficial de un plan operativo.

Sanciones económicas en paralelo

Las declaraciones coinciden con medidas recientes:

Bloqueo de bienes vinculados al régimen cubano

Ampliación de sanciones en sectores estratégicos

Restricciones de visas a funcionarios y colaboradores

Forma parte de una política de presión sostenida.

Contexto regional y crisis interna

El escenario actual combina:

Reconfiguración militar tras operaciones en Irán

Aumento de presión diplomática sobre Cuba

Crisis energética y económica en la isla

Cuba enfrenta apagones prolongados y escasez de recursos básicos.

Reacciones oficiales

El secretario de Estado Marco Rubio ha advertido sobre el impacto regional de la situación en Cuba, mientras el gobierno cubano rechaza cualquier posibilidad de intervención.

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