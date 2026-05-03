PORTAAVIONES DE EEUU REGRESA DE IRÁN MIENTRAS CRECE LA TENSIÓN CON CUBA

El portaaviones USS Gerald R. Ford regresó a Estados Unidos tras meses de despliegue en Oriente Medio, donde lideró operaciones navales vinculadas al conflicto con Irán, según información confirmada por The Washington Post.
Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
El USS Gerald R. Ford retorna a Estados Unidos tras despliegue en Medio Oriente, en medio de señales de presión militar sobre Cuba
El portaaviones USS Gerald R. Ford regresó a Estados Unidos tras meses de despliegue en Oriente Medio, donde lideró operaciones navales vinculadas al conflicto con Irán, según información confirmada por The Washington Post.
El movimiento se produce en un contexto de creciente tensión geopolítica que ahora incluye a Cuba dentro del foco estratégico de Washington.
En paralelo, el presidente Donald Trump ha elevado el tono hacia la isla al sugerir posibles acciones inmediatas.
Durante un evento en Florida, Trump planteó escenarios de presión directa, incluyendo el despliegue de activos militares cerca del territorio cubano.
El mandatario mencionó:
Posible uso del portaaviones USS Abraham Lincoln
Acercamiento a la costa cubana como demostración de fuerza
Una hipotética rendición bajo presión militar
No existe confirmación oficial de un plan operativo.
Las declaraciones coinciden con medidas recientes:
Bloqueo de bienes vinculados al régimen cubano
Ampliación de sanciones en sectores estratégicos
Restricciones de visas a funcionarios y colaboradores
Forma parte de una política de presión sostenida.
El escenario actual combina:
Reconfiguración militar tras operaciones en Irán
Aumento de presión diplomática sobre Cuba
Crisis energética y económica en la isla
Cuba enfrenta apagones prolongados y escasez de recursos básicos.
El secretario de Estado Marco Rubio ha advertido sobre el impacto regional de la situación en Cuba, mientras el gobierno cubano rechaza cualquier posibilidad de intervención.
Suscribite a nuestro Newsletter