PORTAAVIONES DE EEUU REGRESA DE IRÁN MIENTRAS CRECE LA TENSIÓN CON CUBA

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El portaaviones USS Gerald R. Ford regresó a Estados Unidos tras meses de despliegue en Oriente Medio, donde lideró operaciones navales vinculadas al conflicto con Irán, según información confirmada por The Washington Post.

El movimiento se produce en un contexto de creciente tensión geopolítica que ahora incluye a Cuba dentro del foco estratégico de Washington.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/NSTRIKE1231/status/2049614533031846275?s=20&partner=&hide_thread=false According to The Washington Post, U.S. officials say the aircraft carrier USS Gerald R. Ford is expected to leave the Middle East and head back to the United States in the coming days.



If confirmed, this could signal that President Trump is stepping away from a potential… pic.twitter.com/kDHMb5v9Id — NSTRIKE (@NSTRIKE1231) April 29, 2026

Nuevo foco: Cuba en la agenda de seguridad En paralelo, el presidente Donald Trump ha elevado el tono hacia la isla al sugerir posibles acciones inmediatas.

Durante un evento en Florida, Trump planteó escenarios de presión directa, incluyendo el despliegue de activos militares cerca del territorio cubano.

Escenario de presión militar El mandatario mencionó:

Posible uso del portaaviones USS Abraham Lincoln Acercamiento a la costa cubana como demostración de fuerza Una hipotética rendición bajo presión militar No existe confirmación oficial de un plan operativo. Sanciones económicas en paralelo Las declaraciones coinciden con medidas recientes: Bloqueo de bienes vinculados al régimen cubano Ampliación de sanciones en sectores estratégicos Restricciones de visas a funcionarios y colaboradores Forma parte de una política de presión sostenida. Contexto regional y crisis interna El escenario actual combina: Reconfiguración militar tras operaciones en Irán Aumento de presión diplomática sobre Cuba Crisis energética y económica en la isla Cuba enfrenta apagones prolongados y escasez de recursos básicos. Reacciones oficiales El secretario de Estado Marco Rubio ha advertido sobre el impacto regional de la situación en Cuba, mientras el gobierno cubano rechaza cualquier posibilidad de intervención.

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