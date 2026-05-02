Meyer y 2 relevistas se combinan en juego de 1 hit en triunfo 4-0 de Marlins ante Filis

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El lanzador de los Marlins de Miami, Max Meyer, lanza durante la primera entrada de un partido de béisbol contra los Filis de Filadelfia, el sábado 2 de mayo de 2026, en Miami. (AP Foto/Michael Laughlin) AP

Meyer (2-0) ponchó a siete en siete entradas, la mayor cantidad de su carrera. Su actuación terminó tras 83 lanzamientos.

Anthony Bender y Andrew Nardi lanzaron cada uno una entrada perfecta para ayudar a cortar la racha de cuatro victorias seguidas de los Filis bajo el mánager interino Don Mattingly.

Edwards también conectó un sencillo por los Marlins, el dominicano Otto López y Connor Norby aportaron dos hits cada uno e impulsaron una carrera.

El toletero de los Filis Kyle Schwarber se ha ponchado en cada una de sus nueve apariciones al plato en los dos primeros juegos de la serie.

Andrew Painter (1-3) permitió tres carreras y siete hits en cinco entradas. Dio tres bases por bolas y ponchó a siete.

Tanner Banks relevó a Painter en la sexta y permitió el sencillo dentro del cuadro impulsor de López. El dominicao Esteury Ruiz abrió con un doble y Jakob Marsee recibió una base por bolas con un out.

___ Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP