Cubano apedreado en Cancún queda bajo custodia migratoria tras noche de tensión y operativo policial

El ciudadano cubano cuya vivienda fue apedreada en Cancún, Quintana Roo, quedó bajo custodia del Instituto Nacional de Migración (INM) de México luego de una jornada marcada por tensión, amenazas en redes sociales y un amplio despliegue policial.

El hombre fue trasladado junto a una mujer bajo escolta de varias patrullas, horas después de que se viralizara un video en el que presuntamente agredía a un ciudadano mexicano frente a una vivienda.

Hasta el momento, las autoridades mexicanas no han divulgado oficialmente la identidad del detenido ni detalles específicos sobre su situación migratoria.

Según reportes locales, las autoridades desplegaron un fuerte operativo para evitar que la situación derivara en agresiones mayores.

Entre los elementos reportados:

La vivienda fue atacada con piedras

Se difundieron amenazas en redes sociales

Decenas de personas acudieron al lugar

La policía protegió a la pareja durante el traslado

Las imágenes del operativo comenzaron a circular rápidamente en redes sociales y medios locales.

El cubano podría enfrentar un proceso migratorio

El hombre quedó bajo control del Instituto Nacional de Migración mientras se define su situación legal y administrativa en México.

Entre las posibilidades que manejan medios locales aparecen:

Un proceso migratorio formal

Posible deportación o repatriación

Investigación sobre los hechos denunciados

Revisión de su estatus migratorio

Hasta ahora:

No se han anunciado cargos oficiales

No se ha confirmado una orden de deportación

La investigación continúa en desarrollo

La tensión explotó tras viralizarse un video

El episodio comenzó a escalar luego de que circulara un video que generó indignación entre residentes de la zona.

Horas después:

Usuarios comenzaron a convocarse en redes

Se registraron daños a una vivienda

Hubo intervención masiva de la policía

Las autoridades evitaron una confrontación directa

El caso genera amplio debate en redes sociales

La situación ha provocado intensas reacciones en plataformas digitales tanto en México como dentro de la comunidad cubana, especialmente por el nivel de tensión alcanzado durante la noche