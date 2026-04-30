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Mets sufren su 17ma derrota en 20 juegos. Nacionales ganan 5-4 con jonrón de Abrams en 8vo

NUEVA YORK (AP) — CJ Abrams conectó un jonrón de dos carreras para tomar la ventaja en el octavo innings y los Nacionales de Washington vencieron el jueves 5-4 a los Mets, propinándole al tambaleante equipo de Nueva York su 17ma derrota en 20 juegos.

El pitcher Luke Weaver (izquierda) de los Mets de Nueva York tras permitir el jonrón de CJ Abrams (en el fondo), de los Nacionales de Washington, el jueves 30 de abril de 2026, en Nueva York. (AP Foto/Frank Franklin II)
El pitcher Luke Weaver (izquierda) de los Mets de Nueva York tras permitir el jonrón de CJ Abrams (en el fondo), de los Nacionales de Washington, el jueves 30 de abril de 2026, en Nueva York. (AP Foto/Frank Franklin II) AP

James Wood le robó un jonrón a Juan Soto con una atrapada en salto contra el muro del jardín derecho en la primera entrada y Washington dejó a los Mets con el peor récord de las Grandes Ligas, 10-21. El porcentaje de victorias de Nueva York de .323 hasta abril es su cuarto más bajo, solo por detrás de los inicios de 1962 (3-13), 1964 (2-10) y 1981 (4-10).

Nueva York, que abrió la temporada con la nómina más alta de las Grandes Ligas —de 358,4 millones de dólares— tuvo marca de 3-6 en su estadía en casa y se dirigió a California para una gira de nueve juegos.

Tras remontar un déficit de 3-0 para tomar ventaja 4-3 con el jonrón de tres carreras del puertorriqueño MJ Meléndez en la tercera entrada ante Miles Mikolas y el doble impulsor de Mark Vientos en la sexta contra Mitchell Parker (1-0), los Mets perdieron un juego en el que estuvieron arriba por 10ma vez esta temporada.

Luis García Jr. conectó un sencillo al primer lanzamiento de la octava entrada ante Luke Weaver (2-1) y Daylen Lile llegó a salvo al vencer el tiro de relevo para evitar el doble play a un rodado. Abrams castigó un cambio colgado y la envió 403 pies hacia el jardín derecho-central.

Gus Varland consiguió cuatro outs para su segundo salvamento. Retiró a Tyrone Taylor con un elevado en la octava, lo que dejó varado a Soto en segunda, y ponchó al dominicano Ronny Mauricio con un slider en cuenta completa para el último out, con el venezolano Francisco Alvarez en segunda.

Washington se fue al frente 2-0 en la primera. El venezolano Jorbit Vivas anotó desde primera después de que el lanzador dominicano Freddy Peralta tiró la pelota de forma descontrolada más allá de la primera base en el batazo de regreso de Nasim Núñez, quien acabó anotando mediante el sencillo de Jacob Young. Abrams añadió un sencillo impulsor en la tercera.

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