Mets premian al receptor suplente Luis Torrens con extensión de 2 años por 11,5 millones

Compartir en:









Brett Sullivan (26), de los Rockies de Colorado, a la derecha, se desliza a salvo hacia el plato mientras el receptor de los Mets de Nueva York, Luis Torrens, espera la pelota durante la séptima entrada del primer partido de béisbol de una doble cartelera, el domingo 26 de abril de 2026, en Nueva York. (AP Foto/Seth Wenig) AP

“Es especial, sinceramente. Estoy muy, muy feliz por esto. Desde que llegué a los Mets, todos me han tratado muy bien. Siento que soy parte de la familia”, comentó Torrens, a través de un intérprete antes del juego del sábado por la noche contra los Angelinos de Los Ángeles.

Torrens era un trotamundos que pasó por otras cinco organizaciones cuando los Mets lo adquirieron de los Yankees de Nueva York en mayo de 2024.

Rápidamente se consolidó como una fuerza defensiva, al cubrir al titular y compatriota suyo lesionado Francisco Álvarez y repartirse el tiempo de juego con Álvarez en un equipo de los Mets que terminó 89-73 y avanzó a la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.

Torrens fue finalista al Guante de Oro de la Liga Nacional la temporada pasada, cuando puso out a 20 de 49 corredores (40,8%) que intentaron robarse una base, la segunda tasa más alta de atrapados robando en las Grandes Ligas. Según Baseball Savant, lideró el béisbol con 12 corredores atrapados robando por encima del promedio. Esta temporada ha puesto out a cuatro de siete corredores que intentaron robarse una base.

“Es enorme, enorme. Ha sido un gran ciudadano, un gran jugador, uno de los mejores, si no el mejor, receptor suplente de la liga. Estoy orgulloso de él y contento de que por fin esté recibiendo su recompensa”, señaló el mánager de los Mets, Carlos Mendoza sobre la capacidad de Torrens para controlar el juego de piernas.

___

Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP