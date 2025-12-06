Messi e Inter Miami ganan la final de la MLS al vencer 3-1 a los Whitecaps

Compartir en:









El mediocampista del Inter Miami Rodrigo de Paul celebra con Lionel Messi y Jordi Alba tras anotar en el complemento de la final de la MLS ante los Vancouver Whitecaps el sábado 6 de diciembre del 2025. (AP Foto/Lynne Sladky) AP

No necesitaba conquistar la final de la MLS

Pero quería una, y la consiguió.

Messi y el Inter Miami han completado su ascenso, venciendo el sábado3-1 a los Vancouver Whitecaps en la final de la MLS para el primer campeonato de la franquicia. Esto ocurrió dos años y medio después de que la leyenda llegara a Florida, un movimiento que sorprendió a muchos observadores en ese momento.

El argentino asistió en el gol que les dio el título al enviarle el balón a Rodrigo de Paul a los 72 minutos. Messi robó el balón y pasó a través de un pequeño hueco en una pared de defensores de Vancouver. De Paul recibió el balón en carrera y lo empujó a la portería antes de que Messi saltara al aire para abrazarlo unos segundos después, todo sonrisas.

Y mientras los minutos finales se agotaban, los fanáticos del Inter Miami vestidos de rosa, y con la mayoría con el número diez de Messi en la espalda, se pusieron de pie para vitorear a su equipo. Miami tiene títulos de la NFL, la NBA, la MLB y la NHL en el pasado, ahora también es una ciudad de fútbol. Messi lo hizo posible.

Tadeo Allende anotó en el sexto minuto del tiempo de descuento, por supuesto, con otra asistencia de Messi, para sentenciar el resultado.

El Inter Miami se convirtió en la 16ma franquicia en los 30 años de historia de la Liga que gana el título de la MLS. Y esto extiende una racha de paridad para la MLS, que ha visto a cinco franquicias diferentes ganar campeonatos en los últimos cinco años y ocho reclamar un título en las últimas nueve temporadas; solo Columbus ha ganado dos veces en ese lapso. ___ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP