americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Médico de Trump dice que el presidente está en "excelente salud" y es "apto" para cumplir su cargo

WASHINGTON (AP) — El médico del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirma que el mandatario goza de “excelente salud” y está “plenamente apto” para desempeñarse como comandante en jefe, luego de un examen médico realizado el martes en el Centro Médico Militar Nacional Walter Reed.

El presidente de EEUU, Donald Trump, abandona el Centro Médico Militar Nacional Walter Reed, el martes 26 de mayo de 2026, en Bethesda, Maryland. (AP Foto/Alex Brandon)
El presidente de EEUU, Donald Trump, abandona el Centro Médico Militar Nacional Walter Reed, el martes 26 de mayo de 2026, en Bethesda, Maryland. (AP Foto/Alex Brandon) AP

Un informe del doctor Sean Barbabella, difundido el viernes, señala que Trump se sometió a una tomografía computarizada y a otras pruebas de imágenes cardíacas, además de exámenes de detección de cáncer y otras evaluaciones preventivas realizadas por 22 especialistas.

Trump, de 79 años, manifestó después de la visita el martes que todo salió “perfectamente”.

El presidente registró un peso de 108 kilogramos (238 libras), 6 kilos (14 libras) más que en un examen médico de abril de 2025. Sus médicos le dieron orientación sobre su dieta, actividad física y pérdida de peso, pero concluyeron que su “rendimiento cognitivo y físico es excelente”. ___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
fiscal de eeuu promete llevar a raul castro ante la justicia: haremos todo lo posible para traerlo aqui

Fiscal de EEUU promete llevar a Raúl Castro ante la justicia: "Haremos todo lo posible para traerlo aquí"

Por Redacción América Noticias Miami
reporte: despliegue militar del pentagono ya rodea a la isla de cuba
ULTIMA HORA

REPORTE: Despliegue militar del Pentágono ya rodea a la isla de CUBA

marco rubio arremete contra el regimen cubano y lo llama grupo de comunistas incompetentes

Marco Rubio arremete contra el régimen cubano y lo llama "grupo de comunistas incompetentes"

Por Redacción América Noticias Miami
investigacion federal apunta a peligrosa red de influencia cubana en eeuu y salpica a diplomatico

Investigación FEDERAL apunta a peligrosa red de influencia cubana en EEUU y salpica a diplomático

Por Redacción América Noticias Miami

Destacados del día

EEUU despliega más de 1.300 marines en el Caribe y refuerza su mayor operación militar en la región

EEUU despliega más de 1.300 marines en el Caribe y refuerza su mayor operación militar en la región

MINFAR confirma inédita reunión con el jefe del Comando Sur de EEUU en Guantánamo

MINFAR confirma inédita reunión con el jefe del Comando Sur de EEUU en Guantánamo

Golpe al turismo del régimen: hoteleras españolas abandonan GAESA ante presión de EEUU

Golpe al turismo del régimen: hoteleras españolas abandonan GAESA ante presión de EEUU

VIDEO VIRAL: Cubanos usan aceite de girasol como combustible ante la escasez de diésel en la isla

VIDEO VIRAL: Cubanos usan aceite de girasol como combustible ante la escasez de diésel en la isla

El escritor cubano Leonardo Padura posa para un retrato en la calle en La Habana, Cuba, el miércoles 10 de abril de 2024. (AP Foto/Ramón Espinosa)

Leonardo Padura admite que la crisis en Cuba golpea a todos: "La realidad entra en tu casa"

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter