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McGreevy y Cardenales logran sexta victoria con un 3-2 para alargar mala racha de Dodgers

SAN LUIS (AP) — Jordan Walker conectó un jonrón y Michael McGreevy dejó sin anotar a unos Dodgers inofensivos durante seis entradas, y los Cardenales de San Luis vencieron la noche del sábado por 3-2 a Los Ángeles para sumar su sexta victoria consecutiva.

Jordan Walker, de los Cardenales de San Luis, es felicitado por sus compañeros de equipo tras conectar un jonrón de dos carreras durante la tercera entrada de un partido de béisbol contra los Dodgers de Los Ángeles, el sábado 2 de mayo de 2026, en San Luis. (AP Foto/Scott Kane)
Jordan Walker, de los Cardenales de San Luis, es felicitado por sus compañeros de equipo tras conectar un jonrón de dos carreras durante la tercera entrada de un partido de béisbol contra los Dodgers de Los Ángeles, el sábado 2 de mayo de 2026, en San Luis. (AP Foto/Scott Kane) AP

Los Dodgers han perdido cuatro seguidos, su peor racha de la temporada, y han pasado cinco partidos consecutivos sin un jonrón por primera vez desde mayo de 2015.

Después de dobles consecutivos del panameño Iván Herrera y Alec Burleson para abrir la tercera entrada, Walker castigó a Roki Sasaki (1-3) y la envió apenas por encima de la barda del jardín izquierdo para poner arriba a San Luis.

McGreevy (2-2) se benefició de dobles matanzas en cuatro de las primeras cinco entradas.

Max Muncy y el cubano Andy Pages impulsaron carreras con sencillos en la novena entrada ante Riley O'Brien, antes de que el cerrador de San Luis ponchara al bateador emergente Dalton Rushing para asegurar su noveno salvamento. Kyle Tucker y el dominicano Teoscar Hernández iniciaron el intento desesperado de remontada con sencillos consecutivos dentro del cuadro.

Sasaki permitió tres carreras con cinco hits en seis entradas y realizó 104 lanzamientos, la mayor cantidad de su carrera. Retiró a sus últimos 10 bateadores y terminó con cuatro ponches y dos bases por bolas.

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