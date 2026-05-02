Matthews pega jonrón y se roba un hit en contra en triunfo de Astros 6-3 ante Medias Rojas

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El jardinero central de los Astros de Houston, Brice Matthews, atrapa la pelota en un elevado de sacrificio bateado por Willson Contreras de los Medias Rojas de Boston durante la quinta entrada de un partido de béisbol, el sábado 2 de mayo de 2026, en Boston. (AP Foto/Mark Stockwell) AP

Christian Walker, de Houston, añadió un jonrón solitario, tres hits y dos carreras impulsadas antes de salir del juego en la novena entrada tras recibir un pelotazo en la cabeza.

El abridor de Houston Spencer Arrighetti (4-0) permitió una carrera en cinco entradas. Ha admitido dos carreras o menos en cada una de sus cuatro aperturas desde que fue llamado desde Triple-A el 15 de abril.

Bryan King lanzó la novena para su segundo salvamento.

Connelly Early (2-2) recibió seis hits y cinco carreras en cuatro entradas.

El jardinero derecho Cam Smith hizo una atrapada en salto en un elevado de la sexta entrada antes de que el campocorto boricua Carlos Correa se lanzara para atrapar una línea en el siguiente bateador. El antesalista mexicano Isaac Paredes se tiró hacia su derecha y, desde las rodillas, hizo un tiro a primera tras un bote.

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Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP