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Massey anota con elevado de sacrificio de García y Reales vencen 3-2 a Marineros

SEATTLE (AP) — Michael Massey anotó con el elevado de sacrificio del venezolano Maikel García en la décima entrada, y los Reales de Kansas City superaron una dominante actuación de 14 ponches del abridor de Seattle Emerson Hancock para vencer la noche del sábado por 3-2 a los Marineros.

Michael Massey, de los Reales de Kansas City, anota con un elevado de sacrificio productor de Isaac Collins antes del tiro al receptor de los Marineros de Seattle, Mitch Garver, durante la décima entrada de un partido de béisbol, el sábado 2 de mayo de 2026, en Seattle. (Foto AP/Lindsey Wasson)
Michael Massey, de los Reales de Kansas City, anota con un elevado de sacrificio productor de Isaac Collins antes del tiro al receptor de los Marineros de Seattle, Mitch Garver, durante la décima entrada de un partido de béisbol, el sábado 2 de mayo de 2026, en Seattle. (Foto AP/Lindsey Wasson) AP

Massey comenzó la entrada como el corredor automático en segunda base, se robó la tercera y luego anotó con el batazo elevado de García al jardín central ante Cooper Criswell (1-1).

Los Reales empataron el juego en la novena contra el cerrador mexicano de los Marineros, Andrés Muñoz, después de que el venezolano Salvador Pérez abrió con un sencillo. El corredor emergente Lane Thomas avanzó a segunda por un balk y anotó con el sencillo de Jac Caglianone al jardín central, que se le pasó al dominicano Julio Rodríguez y llegó hasta la pared.

El venezolano Leo Rivas le dio a los Mariners ventaja de 2-1 cuando anotó desde tercera con un lanzamiento descontrolado de Seth Lugo en la quinta.

El venezolano Luinder Ávila lanzó dos entradas de relevo sin permitir carreras.

Lucas Erceg retiró en orden a los tres bateadores en la décima para su noveno salvamento. Matt Strahm (1-0) se llevó la victoria.

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