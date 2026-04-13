americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Marlins

Marlins vencen 10-4 a Bravos para cortar racha de tres derrotas

ATLANTA (AP) — El dominicano Agustín Ramírez y Connor Norby conectaron jonrones y los Marlins de Miami pusieron fin a su racha de tres derrotas con una victoria el lunes 10-4 sobre los Bravos de Atlanta.

El dominicano Agustín Ramírez de los Marlins de Miami le da los cinco a sus compañeros tras anotar en la cuarta entrada ante los Bravos de Atlanta el lunes 13 de abril del 2026. (AP Foto/Colin Hubbard)
El dominicano Agustín Ramírez de los Marlins de Miami le da los cinco a sus compañeros tras anotar en la cuarta entrada ante los Bravos de Atlanta el lunes 13 de abril del 2026. (AP Foto/Colin Hubbard) AP

Ramírez pegó un batazo de tres carreras de 418 pies en la quinta entrada ante Aaron Bummer (0-1) que desempató el juego que se mantenía 3-3. Terminó de 4-3 con cuatro carreras impulsadas y dos anotadas. Liam Hicks se fue de 4-3 con tres impulsadas, Norby de 5-2 e impulsó dos carreras, y Xavier Edwards de 4-2 y anotó tres veces.

Andrew Nardi (1-0) lanzó una quinta entrada sin permitir carreras en relevo del dominicano Eury Pérez, quien permitió cuatro carreras (tres limpias) y siete hits en cuatro innings.

Nardi, Calvin Faucher, John King, Lake Bachar y Anthony Bender se combinaron para cinco entradas sin permitir carreras desde el bullpen de los Marlins y concedieron dos hits.

Los Marlins lograron su mejor marca de la temporada con 16 hits e igualaron su máximo de la campaña en carreras anotadas. Miami anotó apenas tres carreras mientras fue barrido en tres juegos en Detroit durante el fin de semana.

El abridor de Atlanta, Grant Holmes, retiró a los primeros nueve bateadores de los Marlins, luego permitió tres carreras en una cuarta entrada de 30 lanzamientos y fue retirado del juego.

___

Deja tu comentario

Notas relacionadas
arrestan en hialeah a dos cubanos por robo de cheques por casi $47,000 en esquema de fraude postal

Arrestan en Hialeah a dos cubanos por robo de cheques por casi $47,000 en esquema de fraude postal

Por Redacción América Noticias Miami
cubano entre seis acusados por red de fentanilo en tampa enfrenta posible cadena perpetua

Cubano entre seis acusados por red de fentanilo en Tampa enfrenta posible cadena perpetua

Por Redacción América Noticias Miami
hermana de anna bensi llega a miami tras interrogatorio en cuba y denuncia presion de la seguridad del estado

Hermana de Anna Bensi llega a Miami tras interrogatorio en Cuba y denuncia presión de la Seguridad del Estado

Por Redacción América Noticias Miami
pareja cubana de miami es arrestada por estafa de $200 mil con rolex falsos y crucero inexistente

Pareja cubana de Miami es arrestada por estafa de $200 mil con Rolex falsos y crucero inexistente

Por Redacción América Noticias Miami

Destacados del día

Trump lanza advertencia sobre Cuba: Tal vez nos detengamos allí, ha sido horriblemente mal gobernada

Trump lanza advertencia sobre Cuba: "Tal vez nos detengamos allí, ha sido horriblemente mal gobernada"

EEUU inicia bloqueo total contra Irán en Ormuz: restringe barcos y dispara tensión global

EEUU inicia bloqueo total contra Irán en Ormuz: restringe barcos y dispara tensión global

Iberia suspende vuelos a Cuba desde junio por crisis de combustible y caída de la demanda turística

Iberia suspende vuelos a Cuba desde junio por crisis de combustible y caída de la demanda turística

Sandro Castro critica la crisis en Cuba con video viral: Mi carro es como el país, no avanza

Sandro Castro critica la crisis en Cuba con video viral: "Mi carro es como el país, no avanza"

Arrestan en Hialeah a dos cubanos por robo de cheques por casi $47,000 en esquema de fraude postal

Arrestan en Hialeah a dos cubanos por robo de cheques por casi $47,000 en esquema de fraude postal

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter