Man United vence 3-2 al Liverpool y volverá a la Champions tras 2 años de ausencia

Matheus Cunha del Manchester United celebra con sus compañeros tras abrir el marcador ante el Liverpool en la Liga Premier el domingo 3 de mayo del 2026. (AP Foto/Dave Thompson) AP

Kobbie Mainoo resolvió un emocionante duelo de la Liga Premier en Old Trafford con un remate de primera desde el borde del área.

El campeón defensor, Liverpool, se había recuperado de una desventaja de dos goles para igualar el partido. Pero el tanto de Mainoo significa que el United volverá a disputar la principal competición europea de clubes tras dos años de ausencia.

Para alegría de sus aficionados, el United también completó por primera vez desde la campaña 2015-16 un doblete liguero de victorias, en casa y fuera, ante Liverpool.

La victoria permitió que Michael Carrick cumpliera el objetivo que le fijaron cuando en enero le entregaron el cargo de entrenador principal hasta el final de la temporada. Tras rescatar la campaña del United, que iba en picada, ha llevado al club al tercer puesto de la clasificación y ha firmado triunfos contundentes ante Arsenal, Manchester City y ahora el Liverpool.

El triunfo reforzará las suplicas para que Carrick reciba el puesto de manera permanente.

Matheus Cunha puso en ventaja al United a los seis minutos con un disparo de zurda desde dentro del área, y Benjamin Sesko amplió la diferencia a los 14 minutos al empujar el balón desde corta distancia.

El dominio del United debió traducirse en más goles, pero Bruno Fernandes desperdició una buena ocasión para marcar el tercero.

El encuentro dio un giro tras el descanso, cuando Dominik Szoboszlai descontó para Liverpool a los dos minutos del segundo tiempo y luego una confusión en la defensa del United permitió que Cody Gakpo empatara al 56.

El United recuperó la compostura y el remate de Mainoo al 77 hizo estallar las celebraciones en Old Trafford.

La candidatura de Bournemouth a la Liga de Campeones

Horas antes, el Bournemouth reforzó su improbable impulso por clasificarse a la Liga de Campeones con una victoria 3-0 ante Crystal Palace.

Bournemouth es sexto en la clasificación, y los cinco primeros tienen garantizada la clasificación a la Liga de Campeones. Eso podría ampliarse a los seis primeros si Aston Villa gana la Liga Europa y termina quinto.

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FUENTE: AP