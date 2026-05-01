Mallorca gana de visita por primera vez desde octubre y aprieta lucha por la salvación en España

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El técnico de Mallorca Martín Demichelis durante el partido de la Liga de España contra Real Madrid, el 4 de abril de 2026. (AP Foto/José Bretón) AP

La primera victoria de Mallorca como visitante desde octubre lo elevó por encima de Girona por diferencia de goles, ubicándose en el 15to puesto en la tabla de 20 equipos. Ambos clubes quedaron cuatro puntos por encima de la zona de descenso con cuatro partidos por disputar.

Apenas seis puntos separan a Rayo Vallecano (undécimo) y Levante (penúltimo).

Mallorca fue superior durante gran parte de los primeros 45 minutos y el equipo conducido por el técnico argentino Martín Demichelis obtuvo su recompensa segundos antes del descanso.

Costa apareció libre de marca en el área y el volante portugués cabeceó a la red el centro bombeado desde la izquierda del lateral izquierdo colombiano Johan Mojica.

Girona apretó más en la segunda mitad, pero los postes y el arquero Leo Román salvaron a Mallorca.

Cristhian Stuani, el veterano atacante uruguayo de Girona, reconoció que la derrota complica el panorama de club catalán: “Nos hemos metido un poco en problemas y ahora toca jugárnosla”.

___ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP