americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Mallorca gana de visita por primera vez desde octubre y aprieta lucha por la salvación en España

GIRONA, España (AP) — Un gol en la primera mitad de Samú Costa fue suficiente para que Mallorca venciera el viernes 1-0 a Girona y apretara aún más la ya feroz lucha por el descenso en La Liga española.

El técnico de Mallorca Martín Demichelis durante el partido de la Liga de España contra Real Madrid, el 4 de abril de 2026. (AP Foto/José Bretón)
El técnico de Mallorca Martín Demichelis durante el partido de la Liga de España contra Real Madrid, el 4 de abril de 2026. (AP Foto/José Bretón) AP

La primera victoria de Mallorca como visitante desde octubre lo elevó por encima de Girona por diferencia de goles, ubicándose en el 15to puesto en la tabla de 20 equipos. Ambos clubes quedaron cuatro puntos por encima de la zona de descenso con cuatro partidos por disputar.

Apenas seis puntos separan a Rayo Vallecano (undécimo) y Levante (penúltimo).

Mallorca fue superior durante gran parte de los primeros 45 minutos y el equipo conducido por el técnico argentino Martín Demichelis obtuvo su recompensa segundos antes del descanso.

Costa apareció libre de marca en el área y el volante portugués cabeceó a la red el centro bombeado desde la izquierda del lateral izquierdo colombiano Johan Mojica.

Girona apretó más en la segunda mitad, pero los postes y el arquero Leo Román salvaron a Mallorca.

Cristhian Stuani, el veterano atacante uruguayo de Girona, reconoció que la derrota complica el panorama de club catalán: “Nos hemos metido un poco en problemas y ahora toca jugárnosla”.

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Julián Álvarez del Atlético de Madrid durante el partido de semifinal de la Liga de Campeones contra Arsenal,el miércoles 29 de abril de 2026. (AP Foto/Manu Fernández)

Arsenal y Atlético intercambian goles de penal en empate 1-1 en ida de semifinales de Champions

escandalo en el clasico mundial: alexei ramirez da positivo por cuatro esteroides

ESCÁNDALO EN EL CLÁSICO MUNDIAL: ALEXEI RAMÍREZ DA POSITIVO POR CUATRO ESTEROIDES

ARCHIVO - Alexei Ramírez, ex jugador de los Medias Blancas de Chicago, charla con otros jugadores, previo a una clínica de béisbol, el miércoles 16 de diciembre de 2025, en La Habana. (AP Foto/Ramón Espinosa)

Alexei Ramírez dio positivo por 4 esteroides en el Clásico Mundial de béisbol

El entrenador del Fenerbahce, José Mourinho, a la izquierda, durante el partido de vuelta de los playoffs de la Liga de Europa entre el Anderlecht y el Fenerbahce en el estadio RSC Anderlecht en Bruselas, el jueves 20 de febrero de 2025. (AP Foto/Omar La Habana)

MOURINHO APUNTA AL REAL MADRID: FLORENTINO PÉREZ QUIERE SU REGRESO PARA RECONSTRUIR EL CLUB

Destacados del día

CASO HIALEAH: POSPONEN JUICIO POR CRIMEN DE JOVEN CUBANO Y SUMAN NUEVO CARGO CLAVE

CASO HIALEAH: POSPONEN JUICIO POR CRIMEN DE JOVEN CUBANO Y SUMAN NUEVO CARGO CLAVE

MIAMI: DECLARAN CULPABLE A EXCONGRESISTA CUBANO POR VÍNCULOS CON VENEZUELA

MIAMI: DECLARAN CULPABLE A EXCONGRESISTA CUBANO POR VÍNCULOS CON VENEZUELA

El presidente Donald Trump habla con los periodistas en el Despacho Oval de la Casa Blanca, el jueves 30 de abril de 2026, en Washington. (Foto AP/Alex Brandon)

Trump emite orden para darle a más personas acceso a planes de retiro

RAÚL CASTRO REAPARECE VISIBLEMENTE DETERIORADO EN ACTO DEL 1 DE MAYO FRENTE A LA EMBAJADA DE EE.UU.

RAÚL CASTRO REAPARECE VISIBLEMENTE DETERIORADO EN ACTO DEL 1 DE MAYO FRENTE A LA EMBAJADA DE EE.UU.

ALERTA MIGRATORIA EN FLORIDA: ABOGADO ADVIERTE DETENCIONES DIARIAS DE CUBANOS ENTRE MIAMI Y LOS CAYOS

ALERTA MIGRATORIA EN FLORIDA: ABOGADO ADVIERTE DETENCIONES DIARIAS DE CUBANOS ENTRE MIAMI Y LOS CAYOS

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter