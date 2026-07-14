ICE libera a Alina Rosales Aguirreurreta, hija del general cubano Ulises Rosales del Toro

La doctora cubana, especialista en cirugía plástica e hija de una figura histórica de la cúpula militar del régimen, fue puesta en libertad a inicios de junio tras haber sido detenida por ICE en mayo en el sur de Florida. Su caso no registra cargos penales conocidos, pero generó atención por su vínculo familiar con uno de los nombres más relevantes de la vieja guardia castrista.

Alina Rosales Aguirreurreta , hija del general cubano Ulises Rosales del Toro , fue liberada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, ICE , a inicios de junio, según confirmaron a Martí Noticias fuentes cercanas a la familia.

Rosales Aguirreurreta había sido detenida en mayo en el sur de Florida después de permanecer en Estados Unidos más tiempo del período autorizado por su visa de turismo.

De acuerdo con la información previamente confirmada por ICE, la cubana ingresó al país el 21 de noviembre de 2023 por el Aeropuerto Internacional de Orlando con una visa B-2 emitida en La Habana.

El caso migratorio contra Rosales Aguirreurreta estaba relacionado con una presunta permanencia irregular en Estados Unidos.

ICE la describió como una persona acusada de exceder el plazo autorizado como no inmigrante.

Hasta ahora no se conocen cargos penales contra ella en Estados Unidos.

Su detención fue reportada originalmente en mayo, cuando agentes de ICE la arrestaron en Miami mientras residía en el sur de Florida y trataba de regularizar su situación migratoria.

No aparecen detalles sobre las condiciones de su liberación

Fuentes cercanas a Rosales Aguirreurreta indicaron que fue puesta en libertad tras contratar servicios legales.

Martí Noticias consultó nuevamente a ICE sobre las condiciones de su liberación, pero la agencia no ofreció detalles adicionales al cierre de su reporte.

Tampoco se ha informado públicamente si quedó bajo supervisión, si deberá comparecer ante un juez migratorio o si su proceso continúa por otra vía administrativa.

El nombre de Rosales Aguirreurreta no aparece actualmente registrado en el sistema de custodia consultado por Martí Noticias.

Una doctora cubana especializada en cirugía plástica

Alina Rosales Aguirreurreta es doctora cubana especializada en cirugía plástica.

Su caso llamó la atención porque fue detenida mientras vivía en Florida y porque su historia se produjo en medio de un mayor escrutinio de las autoridades estadounidenses hacia familiares y allegados de altos funcionarios del régimen cubano.

El interés público no se centra en una acusación criminal conocida contra ella, sino en su vínculo familiar con una de las figuras históricas del aparato militar y político de Cuba.

Quién es Ulises Rosales del Toro

Ulises Rosales del Toro fue una de las figuras más influyentes del régimen cubano durante décadas.

Ocupó cargos como jefe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, ministro del Azúcar, ministro de la Agricultura y vicepresidente del Consejo de Ministros.

También integró durante años la cúpula política y militar del castrismo.

Su nombre está asociado a la vieja guardia revolucionaria y al círculo de confianza de Fidel y Raúl Castro.

Un caso con fuerte carga simbólica

La liberación de Alina Rosales Aguirreurreta se produce en un contexto político sensible.

Estados Unidos ha incrementado la presión contra figuras vinculadas al régimen cubano, sus familiares y estructuras económicas como GAESA.

Aunque el caso de Rosales Aguirreurreta se presenta como un asunto migratorio por permanencia irregular, su apellido lo convirtió de inmediato en un tema de interés público.

Para sectores del exilio, el caso expone el contraste entre la vida de familiares de la élite cubana y la realidad de millones de ciudadanos dentro de la isla.

“Ella no tiene la culpa de ser la hija de su padre”

El investigador Luis Domínguez, de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, señaló en entrevista con Martí Noticias que, hasta donde se conoce, el caso estaba relacionado con una presunta violación migratoria, no con delitos penales.

Domínguez subrayó que Alina Rosales no tiene responsabilidad personal por ser hija de Ulises Rosales del Toro.

Sin embargo, explicó que el interés del caso está en el contraste entre los privilegios de familias vinculadas al poder y las condiciones de vida del ciudadano común en Cuba.

La “nueva burguesía cubana”

Domínguez describió a estas familias como parte de una “nueva burguesía cubana”.

Según su análisis, parientes de altos funcionarios del régimen han tenido acceso a viajes, recursos, propiedades, negocios privados y oportunidades fuera de Cuba que contrastan con la precariedad de la mayoría de los cubanos.

Ese contraste resulta especialmente sensible en un momento de apagones prolongados, falta de alimentos, salarios insuficientes y crisis de servicios básicos dentro de la isla.

Los hijos de Ulises Rosales bajo la lupa

Investigaciones previas han señalado que los hijos de Ulises Rosales del Toro han tenido acceso a privilegios y recursos poco comunes para la mayoría de los cubanos.

Entre los nombres mencionados figuran Perla Rosa Rosales, vinculada al entramado económico y patrimonial de La Habana Vieja; Zulema Rosales, residente en Cancún y asociada a negocios privados en Cuba; y Carlos Ulises Rosales, de perfil más bajo.

El caso de Alina Rosales añadió una nueva arista migratoria al escrutinio sobre la familia.

El contraste con la crisis cubana

Mientras familiares de la élite han podido viajar, residir o establecerse temporalmente fuera de Cuba, millones de cubanos enfrentan apagones de más de 20 horas, escasez de alimentos, falta de medicamentos, inflación y deterioro del transporte.

Ese contraste alimenta la indignación de sectores del exilio y de ciudadanos dentro de la isla.

Para muchos, la pregunta no es solo por la situación migratoria de Alina Rosales, sino por los privilegios acumulados por familias cercanas al poder durante décadas.

Otro caso: Adys Lastres Morera

La detención de Rosales Aguirreurreta se produjo después de otro caso de alto perfil.

En mayo, ICE arrestó en Miami a Adys Lastres Morera, hermana de Ania Guillermina Lastres Morera, presidenta del conglomerado militar GAESA.

ICE y el Departamento de Estado vincularon ese caso con preocupaciones de seguridad nacional y con el manejo de activos relacionados con el régimen cubano.

Ambas detenciones reforzaron la percepción de que Washington está ampliando el foco hacia familiares y redes cercanas a la cúpula cubana.

Un mayor escrutinio contra el entorno del poder cubano

La administración Trump ha endurecido sanciones, restricciones migratorias y medidas de presión contra estructuras del régimen cubano.

Además de sancionar empresas, ministerios y organismos represivos, Washington ha comenzado a poner atención sobre familiares y allegados de figuras de alto rango.

El mensaje político es claro: quienes estén vinculados al entorno del poder cubano podrían enfrentar mayor escrutinio si residen o intentan regularizarse en Estados Unidos.

Sin cargos penales conocidos

Hasta el momento, no se han informado cargos penales contra Alina Rosales Aguirreurreta.

El caso conocido se limita a una presunta violación migratoria por exceder el tiempo autorizado de estancia en Estados Unidos.

Esa precisión es clave para evitar confundir su situación con casos de seguridad nacional o procesos criminales.

La liberación no significa necesariamente cierre del expediente migratorio.

Qué puede pasar ahora

Si su proceso migratorio continúa, Rosales Aguirreurreta podría tener que comparecer ante un juez de inmigración o cumplir condiciones de supervisión, dependiendo de lo que determine ICE y el tribunal correspondiente.

También podría intentar regularizar su estatus mediante recursos legales disponibles, si cumple los requisitos.

Por ahora, no se conocen públicamente las condiciones exactas de su liberación.

Un caso migratorio convertido en debate político

La liberación de Alina Rosales Aguirreurreta muestra cómo un caso migratorio individual puede convertirse en tema político cuando involucra a familiares de la élite cubana.

Para las autoridades estadounidenses, el expediente fue presentado como una permanencia irregular.

Para la opinión pública cubana y el exilio, el caso abre otra discusión: cómo viven, viajan y se protegen los familiares de altos dirigentes mientras el régimen exige sacrificios al pueblo.