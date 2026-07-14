Trump promete actuar rápido si se confirman drones iraníes en Cuba: "No lo vamos a permitir"

El presidente Donald Trump advirtió que Estados Unidos actuará si se confirma la presencia de drones iraníes en Cuba. La declaración llega en medio de una escalada militar con Teherán, reportes de inteligencia sobre más de 300 drones rusos e iraníes en la isla y crecientes alertas en Florida por la seguridad nacional.

El presidente Donald Trump lanzó una advertencia directa sobre los reportes de posibles drones iraníes almacenados en Cuba y aseguró que Washington actuará con rapidez si se confirma su presencia en la isla.

PERIODISTA: “Hay informes sobre drones iraníes en Cuba...” TRUMP: "Bueno, si ellos tienen eso, y muy bien podrían tenerlo, nos encargaremos de eso en un santiamén. No vamos a tener un problema. No vamos a permitir que eso suceda." pic.twitter.com/WMTtylwQhj

“Si los tienen, y bien podrían tenerlos, nos encargaremos de eso en poco tiempo. No vamos a tener un problema. No vamos a permitir que ocurra”, declaró el mandatario.

Trump afirmó que su administración investiga actualmente la información.

“Podría ser que estén almacenando algunos. Lo estamos investigando ahora. Podría ser así, y quizás no lo sea”, añadió.

Durante sus declaraciones, Trump mencionó al secretario de Estado Marco Rubio , al decir que “Marco está justo en la otra habitación”.

La frase fue interpretada como una señal de que el asunto ya se encuentra bajo revisión directa del Departamento de Estado y de los equipos de seguridad nacional.

Rubio ha sido una de las voces más duras dentro de la administración Trump contra el régimen cubano, al que acusa de representar una amenaza para la seguridad de Estados Unidos por sus alianzas con Irán, Rusia y otros adversarios.

Axios reportó más de 300 drones militares en Cuba

El trasfondo de la advertencia se remonta a un reporte publicado por Axios en mayo de 2026.

Según esa información, basada en inteligencia clasificada, Cuba habría adquirido más de 300 drones militares procedentes de Rusia e Irán desde 2023.

El reporte también señaló que funcionarios militares cubanos habrían discutido posibles escenarios de uso de esos aparatos contra la Base Naval de Guantánamo, buques militares estadounidenses y eventualmente Key West, en el sur de Florida.

Hasta ahora, no se han publicado documentos desclasificados que permitan confirmar de manera independiente todos esos detalles.

El modelo bajo sospecha: Shahed-136

El modelo mencionado en los reportes es el Shahed-136, un dron de fabricación iraní usado ampliamente por Rusia en la guerra contra Ucrania.

Se trata de una munición merodeadora, también conocida como dron “kamikaze”, diseñada para impactar contra objetivos con una carga explosiva.

Su bajo costo, largo alcance y capacidad para ser lanzado en grupos lo han convertido en una herramienta militar de alto impacto en conflictos recientes.

La preocupación en Florida

La posibilidad de que drones de este tipo estén en Cuba generó alarma en Florida por la cercanía geográfica de la isla.

Cuba se encuentra a unas 90 millas del sur de Florida, una distancia que convierte cualquier capacidad militar de largo alcance en un asunto de seguridad nacional para Washington.

El congresista republicano Carlos Giménez advirtió recientemente que estos drones podrían alcanzar objetivos mucho más allá de Florida si fueran desplegados desde territorio cubano.

Según dijo, si Cuba posee cientos de estas aeronaves, eso representa una amenaza directa para Estados Unidos.

UANI exhibió un Shahed-136 en Miami

El 8 de julio, la organización United Against Nuclear Iran, presidida por el exgobernador de Florida Jeb Bush, exhibió una réplica del Shahed-136 en Miami para alertar sobre la amenaza.

El evento se realizó en Coral Gables y contó con la participación de figuras políticas y expertos de seguridad.

El objetivo fue mostrar físicamente el tipo de arma que, según reportes de inteligencia, podría estar vinculada a la cooperación entre Cuba, Irán y Rusia.

Jeb Bush advierte sobre la alianza Cuba-Irán

Jeb Bush sostuvo que la posible presencia de drones iraníes en Cuba debe tomarse con seriedad.

El exgobernador vinculó la amenaza con la expansión militar de Irán y con el uso de drones en Ucrania y Medio Oriente.

Para Bush, Cuba sigue representando un riesgo para Estados Unidos por su cercanía geográfica y por sus alianzas con regímenes hostiles a Washington.

“Cuba sigue representando un riesgo para nuestro país, e Irán es su aliado”, resumió.

Mark Wallace: Miami está dentro del alcance

Mark Wallace, director ejecutivo de UANI y exembajador de Estados Unidos ante la ONU para Gestión y Reforma, también advirtió que Miami se encuentra dentro del alcance potencial de drones iraníes si estuvieran desplegados en Cuba.

Wallace comparó la amenaza en el estrecho de Florida con el uso que Irán hace de su posición en el estrecho de Ormuz para presionar el tránsito marítimo internacional.

Su argumento es que Washington debe impedir que Teherán proyecte capacidades militares cerca del territorio estadounidense mediante aliados regionales.

La CIA ya habría advertido a La Habana

La tensión aumentó después de que se reportara una visita no anunciada del director de la CIA, John Ratcliffe, a La Habana el 14 de mayo.

Según reportes citados por medios estadounidenses, Ratcliffe habría transmitido al régimen cubano una advertencia directa contra cualquier acto hostil o cualquier uso de Cuba como plataforma para adversarios de Estados Unidos.

Un funcionario de la CIA dijo entonces que Cuba no puede seguir sirviendo como plataforma para que enemigos de Washington avancen agendas hostiles en el hemisferio.

Cuba no confirma ni niega de forma directa

El régimen cubano no ha confirmado ni desmentido de manera detallada la adquisición de drones iraníes o rusos.

La Habana ha sostenido que tiene derecho soberano a defenderse y ha acusado a Washington de fabricar pretextos para justificar sanciones, presión económica o una posible agresión.

El canciller Bruno Rodríguez ha calificado reportes similares como parte de una campaña fraudulenta contra Cuba.

Díaz-Canel, por su parte, ha advertido que cualquier acción militar contra la isla tendría consecuencias graves para la paz regional.

Trump aumenta presión en plena escalada con Irán

Las declaraciones de Trump se producen en medio de una fuerte escalada militar entre Estados Unidos e Irán.

El Comando Central estadounidense ha ejecutado nuevas oleadas de bombardeos contra objetivos iraníes vinculados a defensas aéreas, radares, drones, misiles y capacidades marítimas.

Washington acusa a Teherán de violar el alto el fuego y de amenazar buques comerciales en el estrecho de Ormuz.

En ese contexto, los reportes sobre drones iraníes en Cuba adquieren una dimensión mucho más explosiva.

Ormuz y Florida, dos frentes de la misma crisis

Para la Casa Blanca, la preocupación no se limita al Medio Oriente.

La posibilidad de que Irán tenga tecnología militar avanzada en Cuba conectaría la crisis del estrecho de Ormuz con la seguridad del estrecho de Florida.

El mensaje de Trump es que Estados Unidos no permitirá que Teherán use a aliados regionales para acercar capacidades ofensivas al territorio estadounidense.

La frase “no vamos a permitir que ocurra” resume esa línea roja.

Una amenaza aún bajo investigación

Trump fue cuidadoso al reconocer que la información todavía está siendo investigada.

Dijo que “podría ser” que existan drones almacenados en Cuba, pero también dejó abierta la posibilidad de que no sea así.

Esa precisión es importante: hasta ahora, Washington no ha presentado públicamente pruebas desclasificadas que confirmen de manera definitiva la ubicación, cantidad o estado operativo de esos drones en la isla.

Sin embargo, el presidente dejó claro que, si la amenaza se confirma, la respuesta será rápida.

Florida observa con alarma

En Miami y el sur de Florida, los reportes han tenido fuerte impacto político.

La comunidad cubanoamericana, legisladores republicanos y expertos de seguridad ven la posible presencia de drones iraníes en Cuba como una repetición moderna de viejos temores de la Guerra Fría.

La comparación con la Crisis de los Misiles de 1962 aparece de manera recurrente, aunque esta vez el debate no gira alrededor de misiles nucleares soviéticos, sino de drones de ataque, tecnología iraní y alianzas con Rusia.

El dilema para Washington

Estados Unidos enfrenta ahora un dilema estratégico.

Si la amenaza se confirma, Washington tendrá que decidir si responde con presión diplomática, sanciones, operaciones de inteligencia, medidas militares preventivas o una combinación de todas ellas.

Si no se confirma, el tema podría quedar como parte de una campaña de presión política contra La Habana.

Pero la advertencia de Trump indica que la administración no quiere dejar espacio a dudas: cualquier capacidad iraní ofensiva en Cuba será tratada como una amenaza directa.

Cuba, otra vez en el centro de la seguridad hemisférica

La crisis vuelve a colocar a Cuba en el centro de la seguridad nacional estadounidense.

A pocas millas de Florida, la isla mantiene vínculos con Rusia, Irán, Venezuela y otros gobiernos enfrentados a Washington.

En un momento de apagones, protestas, sanciones y deterioro interno, los reportes sobre drones abren otro frente de tensión para un régimen que ya enfrenta presión económica y diplomática creciente.

Una advertencia con mensaje doble

El mensaje de Trump tiene dos destinatarios.

A Cuba, le advierte que no podrá convertirse en plataforma militar de Irán.

A Teherán, le deja claro que Estados Unidos no permitirá trasladar la confrontación del Golfo Pérsico al Caribe.

La frase “será resuelto rápidamente” busca proyectar capacidad de respuesta inmediata.

Pero también eleva el nivel de tensión en una región donde cualquier error de cálculo podría tener consecuencias graves.