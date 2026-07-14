Tres cubanos arrestados en operación contra trata en Tennessee; ICE revela historial migratorio

Tres ciudadanos cubanos que ingresaron irregularmente a Estados Unidos fueron arrestados durante un operativo encubierto en el condado de Sumner, Tennessee. Las autoridades estatales los acusan de promoción de la prostitución, mientras ICE emitió órdenes de detención migratoria contra los tres.

Tres ciudadanos cubanos fueron arrestados durante una operación encubierta contra la trata de personas realizada en el condado de Sumner , en Tennessee, según informaron autoridades estatales y federales.

Los detenidos fueron identificados como Bryan Duany Rodríguez Peña , de 27 años y residente en Cape Coral, Florida ; Alinson Guerrero Ramírez , de 27 años y residente en La Vergne, Tennessee ; y Lázaro Darío Rodríguez Santos , de 32 años y residente en Miami, Florida .

Los tres enfrentan cargos estatales por promoción de la prostitución .

La operación fue encabezada por la Unidad de Trata de Personas del Tennessee Bureau of Investigation , TBI, y se desarrolló los días 11 y 12 de junio en el área de Hendersonville .

También participaron la Tennessee Human Trafficking Task Force, la Oficina del Sheriff del condado de Sumner, la Policía de Hendersonville, la Fiscalía del Distrito Judicial 18, el Departamento de Seguridad Nacional y el Servicio de Rentas Internas.

El objetivo declarado fue recuperar posibles víctimas de trata e interrumpir actividades vinculadas a explotación sexual.

Acusados de trasladar mujeres a un hotel

De acuerdo con reportes sobre el caso, los tres cubanos están acusados de trasladar mujeres adultas hasta un hotel en Hendersonville para encuentros sexuales a cambio de dinero.

Las autoridades estatales los procesan por promoción de la prostitución, una acusación que deberá ser probada en corte.

El hecho de que el operativo haya sido descrito como una investigación contra la trata de personas no significa que todos los arrestados enfrenten formalmente cargos de trata; en este caso, los cargos divulgados por TBI son por promoción de la prostitución.

ICE emite detainers contra los tres cubanos

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, emitió órdenes de detención migratoria contra los tres ciudadanos cubanos el 12 de junio, tras los arrestos.

Estas órdenes, conocidas como detainers, buscan que las autoridades locales notifiquen a ICE antes de liberar a una persona bajo custodia, para que la agencia pueda asumirla por motivos migratorios.

La emisión de detainers indica que ICE considera que los tres detenidos están sujetos a posibles procedimientos migratorios.

Historial migratorio de Bryan Rodríguez Peña

Según el historial migratorio atribuido a ICE, Bryan Duany Rodríguez Peña fue interceptado el 5 de junio de 2021 después de cruzar ilegalmente el río Grande junto a un grupo de otras diez personas.

Actualmente figura como residente en Cape Coral, Florida.

En el caso estatal de Tennessee, su fianza fue fijada en 80.000 dólares, según el reporte del TBI.

Historial migratorio de Lázaro Rodríguez Santos

Lázaro Darío Rodríguez Santos, residente en Miami, fue detenido por la Patrulla Fronteriza en noviembre de 2021 cerca de Yuma, Arizona, después de ingresar de manera irregular a Estados Unidos.

En Tennessee, su fianza fue fijada en 82.000 dólares, la más alta entre los tres cubanos arrestados.

Rodríguez Santos también presentó una petición de habeas corpus ante un tribunal federal para frenar temporalmente su traslado mientras se revisa su recurso.

Historial migratorio de Alinson Guerrero Ramírez

Alinson Guerrero Ramírez llegó en 2023 al puerto de entrada de Brownsville, Texas, según la información atribuida a ICE.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, CBP, le emitió una notificación para comparecer ante un juez de inmigración y lo dejó en libertad condicional.

En el caso estatal de Tennessee, su fianza fue fijada en 60.000 dólares.

Nueve posibles víctimas identificadas

La operación permitió identificar a nueve posibles víctimas de trata de personas, que fueron remitidas a servicios de apoyo a través de Thistle Farms, una organización local especializada en asistencia a sobrevivientes de explotación y trata.

También participaron organizaciones de apoyo como Skull Games y Our Rescue, según el TBI.

La identificación de posibles víctimas fue uno de los objetivos centrales del operativo.

Cinco arrestados en total

En total, la operación dejó cinco detenidos.

Además de los tres cubanos, fueron arrestados Kasim Barnes, de Gallatin, Tennessee, y Christopher Torres, de Hendersonville.

Barnes, exagente del Departamento de Policía de Gallatin, recibió una fianza de 1.000.000 de dólares. Torres recibió una fianza de 750.000 dólares.

Ambos también enfrentan cargos derivados del operativo, aunque sus casos tienen elementos distintos a los de los tres cubanos.

Las audiencias preliminares

Los tres cubanos deberán comparecer ante la Corte de Sesiones Generales del condado de Sumner, donde se determinarán los próximos pasos del proceso penal estatal.

Paralelamente, ICE podría intentar asumir custodia migratoria si se cumplen las condiciones de las órdenes de detención emitidas.

El resultado penal y el desenlace migratorio son procesos distintos, aunque pueden influirse entre sí.

ICE destaca cooperación entre agencias

El director interino de ICE, David J. Venturella, destacó la operación y aseguró que la trata de personas es un delito cruel que explota a personas vulnerables con fines de lucro.

Según Venturella, el trabajo conjunto entre agencias federales, estatales y locales busca desmantelar organizaciones criminales, proteger a las víctimas y responsabilizar a inmigrantes que cometan delitos.

La operación se produce en un momento de mayor actividad de ICE contra inmigrantes con acusaciones penales o historiales migratorios pendientes.

Presunción de inocencia

Los tres cubanos enfrentan acusaciones, no condenas.

El propio TBI subrayó que las acusaciones divulgadas son alegaciones de conducta criminal y no evidencia definitiva.

Los acusados mantienen la presunción de inocencia hasta que se demuestre su culpabilidad más allá de duda razonable y sean condenados mediante el debido proceso legal.

Un caso que combina crimen e inmigración

El caso tiene dos dimensiones.

La primera es penal: las acusaciones estatales por promoción de la prostitución dentro de una operación contra la trata de personas.

La segunda es migratoria: el historial de ingreso irregular atribuido a los tres cubanos y las órdenes de detención emitidas por ICE.

Esa combinación convierte el expediente en un ejemplo del enfoque actual de las autoridades estadounidenses frente a inmigrantes acusados de delitos graves.

Contexto de mayor presión migratoria

La administración Trump ha endurecido la aplicación de leyes migratorias, especialmente contra personas con antecedentes penales, cargos pendientes o violaciones migratorias.

En ese contexto, casos como el de Tennessee reciben mayor atención pública porque combinan acusaciones criminales, detainers de ICE e historial de ingreso irregular al país.

Para la comunidad cubana en Estados Unidos, el caso también reabre el debate sobre el impacto de los procesos migratorios recientes y los riesgos legales para quienes no han regularizado su estatus.