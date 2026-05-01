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Los Yankees vencen 7-2 a los Orioles para su 11ma victoria en 13 juegos

NUEVA YORK (AP) — Ben Rice y el panameño José Caballero conectaron jonrones, Will Warren ganó su tercera apertura consecutiva y los Yankees vencieron 7-2 a los Orioles de Baltimore la noche del viernes para su 11ma victoria en 13 juegos, al sobreponerse a un jonrón de Pete Alonso en su regreso a Nueva York.

Aaron Judge, de los Yankees de Nueva York, batea un sencillo frente a los Orioles de Baltimore, durante la segunda entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas, el viernes 1 de mayo de 2026, en Nueva York. (AP Foto/Frank Franklin II)
Aaron Judge, de los Yankees de Nueva York, batea un sencillo frente a los Orioles de Baltimore, durante la segunda entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas, el viernes 1 de mayo de 2026, en Nueva York. (AP Foto/Frank Franklin II) AP

Caballero, aprovechando al máximo su oportunidad de jugar mientras el campocorto Anthony Volpe se recupera de una cirugía en el hombro, rompió el empate 1-1 cuando conectó un cuadrangular solitario en la segunda entrada ante Cade Povich (1-1).

Rice pegó un batazo de tres carreras más tarde en el episodio, con lo que llegó a 11 vuelacercas y 26 carreras impulsadas.

Warren (4-0) permitió dos carreras — una limpia — y tres hits en seis entradas y un tercio, con nueve ponches y una base por bolas, y redujo su efectividad a 2,39. Los Yankees mejoraron a 21-11, la mejor marca de la Liga Americana, y a 5-0 en aperturas de series en casa.

El boricua Fernando Cruz, el dominicano Camilo Doval y Jake Bird completaron un juego de tres hits permitidos.

Cody Bellinger puso al frente a los Yankees con un doble productor en la primera entrada, pero Alonso empató la pizarra cuando abrió la segunda con su quinto jonrón, al enviar un sinker al segundo nivel de las gradas del jardín derecho. Alonso dejó a los Mets de Nueva York durante la temporada baja tras firmar un contrato de 155 millones de dólares por cinco años con los Orioles.

El jardinero derecho de los Yankees, Aaron Judge, le robó un extrabase a Taylor Ward, excompañero suyo en Fresno State, con una atrapada en salto contra la barda en la primera entrada.

El dominicano Amed Rosario restableció una ventaja de cuatro carreras con un sencillo impulsor en la parte baja, mientras Judge anotó su carrera número 900, y añadió un sencillo productor en la octava.

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Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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