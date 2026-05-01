americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Los Rangers vencen 5-4 a los Tigres con dobles consecutivos en la octava

DETROIT (AP) — Danny Janssen conectó un jonrón y Josh Jung impulsó dos carreras, y los Rangers de Texas derrotaron 5-4 a los Tigres de Detroit en una lluviosa noche del viernes.

Josh Jung, izquierda, de los Rangers de Texas, se le escapa un batazo de Riley Greene, de los Tigres de Detroit, mientas que Corey Seager, derecha, observa y se ve sorprendido por la pelota, durante la cuarta entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas, el viernes |1 de mayo de 2026, en Detroit. (AP Foto/Paul Sancya)
Josh Jung, izquierda, de los Rangers de Texas, se le escapa un batazo de Riley Greene, de los Tigres de Detroit, mientas que Corey Seager, derecha, observa y se ve sorprendido por la pelota, durante la cuarta entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas, el viernes |1 de mayo de 2026, en Detroit. (AP Foto/Paul Sancya) AP

Los Rangers (16-16) volvieron a estar en .500 tras perder tres de sus cuatro partidos anteriores. Detroit (16-17) cayó en cinco de sus últimos siete.

Texas rompió el empate 4-4 ante Burch Smith (0-1) en la octava entrada. Con un out, Jake Burger y el mexicano Alejandro Osuna pegaron dobles consecutivos para poner la pizarra 5-4.

Jakob Junis lanzó una octava entrada sin permitir carreras y Jacob Latz trabajó la novena para su tercer salvamento. El ex Tigre Tyler Alexander (1-0) se acreditó la victoria como relevista.

Ninguno de los abridores tuvo decisión. MacKenzie Gore permitió tres carreras en tres entradas y dos tercios de labor, mientras que Jack Flaherty, de Detroit, cedió cuatro carreras en 3 2/3 entradas.

Jung le dio a los Rangers ventaja de 1-0 en la primera entrada con un sencillo impulsor con dos outs.

Janssen abrió la tercera con un jonrón por encima del bullpen de los Tigres en el jardín izquierdo, y Flaherty dio base por bolas a los siguientes tres bateadores. Jung conectó un sencillo al izquierdo para remolcar a Brandon Nimmo, y Joc Pederson siguió con un elevado de sacrificio para poner el juego 4-0.

Luego, Flaherty dejó caer un elevado corto frente al plato, pero la regla del infield fly evitó cualquier daño.

Los Tigres se acercaron 4-3 en la cuarta. Detroit llenó las bases con dos outs gracias a dos imparables y una base por bolas. El dominicano Wenceel Perez conectó un sencillo de dos carreras al izquierdo, y Hao-Yu colocó un sencillo bombeado al jardín entre derecho y central para impulsar una tercera carrera.

Riley Greene empató el juego en la quinta, al ganarle la carrera a un intento de doble matanza, lo que permitió que Kerry Carpenter anotara desde tercera.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Julián Álvarez del Atlético de Madrid durante el partido de semifinal de la Liga de Campeones contra Arsenal,el miércoles 29 de abril de 2026. (AP Foto/Manu Fernández)

Arsenal y Atlético intercambian goles de penal en empate 1-1 en ida de semifinales de Champions

escandalo en el clasico mundial: alexei ramirez da positivo por cuatro esteroides

ESCÁNDALO EN EL CLÁSICO MUNDIAL: ALEXEI RAMÍREZ DA POSITIVO POR CUATRO ESTEROIDES

ARCHIVO - Alexei Ramírez, ex jugador de los Medias Blancas de Chicago, charla con otros jugadores, previo a una clínica de béisbol, el miércoles 16 de diciembre de 2025, en La Habana. (AP Foto/Ramón Espinosa)

Alexei Ramírez dio positivo por 4 esteroides en el Clásico Mundial de béisbol

El entrenador del Fenerbahce, José Mourinho, a la izquierda, durante el partido de vuelta de los playoffs de la Liga de Europa entre el Anderlecht y el Fenerbahce en el estadio RSC Anderlecht en Bruselas, el jueves 20 de febrero de 2025. (AP Foto/Omar La Habana)

MOURINHO APUNTA AL REAL MADRID: FLORENTINO PÉREZ QUIERE SU REGRESO PARA RECONSTRUIR EL CLUB

Destacados del día

TRUMP ELEVA LA TENSIÓN: AMENAZA CON ENVIAR PORTAAVIONES A CUBA PARA FORZAR RENDICIÓN

TRUMP ELEVA LA TENSIÓN: AMENAZA CON ENVIAR PORTAAVIONES A CUBA PARA FORZAR RENDICIÓN

EEUU ENDURECE SANCIONES: TRUMP ORDENA BLOQUEO TOTAL DE BIENES VINCULADOS AL RÉGIMEN CUBANO

EEUU ENDURECE SANCIONES: TRUMP ORDENA BLOQUEO TOTAL DE BIENES VINCULADOS AL RÉGIMEN CUBANO

TRUMP ENDURECE EL CERCO: FIRMA ORDEN EJECUTIVA QUE AMPLÍA SANCIONES CONTRA CUBA

TRUMP ENDURECE EL CERCO: FIRMA ORDEN EJECUTIVA QUE AMPLÍA SANCIONES CONTRA CUBA

CASO HIALEAH: POSPONEN JUICIO POR CRIMEN DE JOVEN CUBANO Y SUMAN NUEVO CARGO CLAVE

CASO HIALEAH: POSPONEN JUICIO POR CRIMEN DE JOVEN CUBANO Y SUMAN NUEVO CARGO CLAVE

MIAMI: DECLARAN CULPABLE A EXCONGRESISTA CUBANO POR VÍNCULOS CON VENEZUELA

MIAMI: DECLARAN CULPABLE A EXCONGRESISTA CUBANO POR VÍNCULOS CON VENEZUELA

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter