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Los Medias Rojas vencen 3-1 a los Astros con jonrón de tres carreras de Durán

BOSTON (AP) — Jarren Durán conectó un jonrón de tres carreras, Jake Bennett permitió una carrera en cinco entradas para llevarse la victoria en su debut en las Grandes Ligas y los Medias Rojas de Boston vencieron 3-1 a los Astros de Houston la noche del viernes.

Jarren Duran, derecha, de los Medias Rojas de Boston, y su compañero Carlos Narváez, izquierda, celebran después del cuadrangular de tres carreras de Duran durante la tercera entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Astros de Houston, el viernes 1 de mayo de 2026, en Boston. (AP Foto/Mark Stockwell)
Jarren Duran, derecha, de los Medias Rojas de Boston, y su compañero Carlos Narváez, izquierda, celebran después del cuadrangular de tres carreras de Duran durante la tercera entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Astros de Houston, el viernes 1 de mayo de 2026, en Boston. (AP Foto/Mark Stockwell) AP

El bateador designado Roman Anthony, quien atraviesa dificultades, sumó tres imparables por los Medias Rojas, que perdieron los dos últimos juegos de su recién concluida gira que terminó con marca de 3-3. Llegó al partido bateando para .208.

El mánager interino de Medias Rojas, Chad Tracy, quien reemplazó al despedido Alex Cora el fin de semana pasado, consiguió la victoria en su primer juego en Fenway Park.

El boricua Carlos Correa conectó un jonrón a las gradas del Moustruo Verde y tuvo tres hits por Houston, que perdió cinco de sus últimos siete juegos.

Bennett (1-0), un zurdo de 25 años que fue ascendido desde Triple-A Worcester, permitió una carrera con cinco hits, ponchó a tres y dio dos bases por bolas. Ponchó al toletero cubano Yordan Álvarez para su primer ponche en las Grandes Ligas en la primera entrada.

El cubano Aroldis Chapman, el cuarto relevista, sacó los últimos tres outs para su sexto salvamento y el 373 de su carrera.

El abridor de los Astros, Mike Burrows (1-4), permitió ocho hits y tres carreras en seis entradas.

El mexico-estadounidense Duran la sacó por encima del bullpen de Boston, para poner la pizarra 3-1 en la tercera entrada, después del jonrón de Correa en la parte alta.

Mientras los equipos realizaban práctica de bateo, una avioneta voló alrededor de Fenway arrastrando una pancarta que instaba a los Medias Rojas a despedir al director de operaciones de béisbol, Craig Breslow, y al propietario John Henry a vender el equipo.

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Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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