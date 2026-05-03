Los 76ers aspiran a más tras avanzar a segunda ronda al vencer en el juego 7 a los Celtics

Joel Embiid de los 76ers de Filadelfia celebra con su equipo la victoria en el juego 7 de la primera ronda de los Celtics de Boston el sábado 2 de mayo del 2026. (AP Foto/Jim Davis) AP

Tras debutar en el Juego 4 luego tras someterse a una apendicectomía el mes pasado, el exMVP jugó algunos de los mejores minutos de playoffs de su carrera en los últimos cuatro partidos de la serie para guiar a los 76ers a una victoria de 109-100 en el Juego 7 sobre unos Celtics que habían parecido un posible aspirante al título de la NBA.

La recompensa del séptimo preclasificado es un duelo de semifinales de la Conferencia Este contra los Knicks de Nueva York, que comienza el lunes.

Al conducir a Filadelfia a apenas su segunda victoria como visitante en un Juego 7 en su historia y la primera desde 1982 contra Boston, Embiid terminó con 34 puntos, 12 rebotes y seis asistencias para convertirse en el primer jugador en la historia de la NBA en anotar 100 puntos en una serie de playoffs pese a perderse los primeros tres partidos.

“A veces he estado en esas posiciones en las que me he quedado corto. Siempre lo he dicho: no puedes ganar solo”, comentó Embiid. “Necesitas un equipo. ... La forma en que estamos jugando ahora, estamos muy sincronizados, ofensiva y defensivamente”.

Él y Tyrese Maxey (30 unidades, 11 rebotes y siete asistencias) también se convirtieron en el tercer dúo en la historia de la liga en registrar cada uno 25 puntos, 10 rebotes y cinco asistencias en un Juego 7.

Maxey señaló que esta serie demostró cómo ahora sabe cuándo ser asertivo y cuándo cederle el protagonismo a Embiid.

2Es un crecimiento, porque tuve que aprender cuándo ser agresivo y cuándo no serlo", explicó Maxey. “Se puso un poco difícil a mitad de esta temporada. Básicamente yo era la primera opción todas las noches. Luego él regresa y tengo que encontrar la manera de hacer ambas cosas. Y él hace un gran trabajo simplemente manteniéndome involucrado, manteniéndome con confianza y diciéndome algo como: ‘Oye, necesito que hagas lo que tú haces’”.

Los 76ers necesitarán todo lo que Embiid aportó y más para competir con unos Knicks que juegan un partido mucho más físico que Boston.

Nurse manifestó que cree que Embiid está listo para el desafío. Cojeó por momentos en el Juego 7, pero luego recibió tratamiento adicional mientras estaba en el banquillo para poder contribuir al final.

Tenía motivos para estar fatigado porque, aunque nueve jugadores de los 76ers pisaron la cancha en el Juego 7, solo seis registraron minutos de dos dígitos. Embiid jugó 39 minutos, igualando su máximo de la serie.

Nurse sostuvo que poder salir del ambiente hostil del TD Garden con una victoria le será útil a su equipo de cara a lo que viene.

“Es muy bueno para nosotros pasar por eso y responder”, indicó Nurse. “Así va a ser en los playoffs. Vas a estar en partidos cerrados y va a ser súper ruidoso. ... Y simplemente tienes que jugar a través de eso”.

Nurse indicó que cree que la diferencia estuvo en obligar a Boston a jugar en media cancha durante los últimos tres minutos, después de que los Celtics pudieron jugar en transición durante unos 12 minutos seguidos en el tercer y cuarto periodos.

Es una lección que espera que pueda aplicarse contra Nueva York.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP