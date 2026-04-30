LIV Golf no es el único deporte que Arabia Saudí reconsidera en su estrategia de inversión

ARCHIVO - Foto del primero de marzo del 2024, el hoyo 18 en la primera ronda de LIV Golf Jeddah en el Royal Greens Golf & Country Club. (Matthew Harris/LIV Golf via AP, Archivo) AP

Los saudíes han renunciado en las últimas semanas a un festival deportivo al estilo de unos Juegos Olímpicos de Invierno y han vendido uno de sus mejores equipos de fútbol, todo ello mientras modificaban la estrategia de su fondo de inversión multimillonario.

El Fondo de Inversión Pública saudí (PIF, por sus siglas en inglés), encabezado por el príncipe heredero Mohammed bin Salman, presentó recientemente un nuevo folleto informativo en el que expone su estrategia para 2026-30. La estrategia se centra en una mayor inversión interna, al tiempo que busca “maximizar los rendimientos financieros, fortalecer la eficiencia de la inversión e incrementar la participación del sector privado”.

El objetivo final es cumplir la “Visión 2030” del príncipe, que pretende mejorar y transformar la infraestructura de Arabia Saudí y hacer del turismo un eje más central de una economía basada en el petróleo.

Esto llega después de una etapa en la que el fondo destinó sumas asombrosas de dinero a diversas iniciativas deportivas en todo el mundo. El fútbol ha sido una pieza central: el país albergará el Mundial de 2034, mientras que el PIF posee una participación mayoritaria en el Newcastle de la Liga Premier y refuerza la Saudi Pro League. El fondo también ha gastado a lo grande en tenis profesional masculino y femenino, Fórmula 1, boxeo y más.

LIV Golf, aunque no es el más caro, es el de mayor perfil entre ellos; según informes, el fondo ha inyectado unos 5.000 millones de dólares en LIV sin recibir ningún retorno.

“Durante los últimos dos años, hemos visto el inicio de la reducción de algunos de los megaproyectos que se anunciaron en 2021, 2022. Es exactamente cuando comenzó LIV Golf también”, señaló Kristian Ulrichsen, experto en Oriente Medio del Baker Institute for Public Policy de la Universidad Rice.

LIV Golf tiene nuevo liderazgo y una nueva estrategia empresarial

El PIF anunció el jueves que retirará la financiación de LIV Golf después del 2026, poniendo fin a semanas de especulaciones e informaciones que apuntaban a que los saudíes estaban a punto de cortar el apoyo. Yasir Al-Rumayyan, gobernador del PIF que estuvo detrás de la creación de LIV Golf, ya no figura como su presidente en medio de reportes de que ha renunciado a ese cargo.

El personal y los jugadores han sabido durante las últimas dos semanas que el PIF solo iba a respaldar a LIV Golf hasta finales de este año. LIV respondió con una nueva junta directiva y un plan para diversificarse hacia un modelo de inversión con la esperanza de encontrar socios a largo plazo.

Los profundos bolsillos del PIF fueron fundamentales para que LIV lograra arrebatar a algunos de los mejores jugadores del deporte al PGA Tour. Gastó 1.000 millones de dólares para fichar a figuras como Bryson DeChambeau, Brooks Koepka, Phil Mickelson, Cameron Smith y, finalmente, Jon Rahm, la última gran incorporación a finales de 2023.

Koepka, ganador de cinco majors, regresó al PGA Tour y el campeón del Masters Patrick Reed planea volver más adelante este año.

Saudíes recortan planes multimillonarios para una superciudad

Arabia Saudí redujo hace unos tres meses los planes para un proyecto futurista de superciudad llamado The Line dentro de un proyecto mayor denominado “Neom”, que se suponía abarcaría más de 100 millas y se extendería desde el mar Rojo a través de las montañas del desierto.

Una característica del proyecto era un complejo turístico llamado Trojena, concebido como una estación de esquí abierta todo el año que albergaría los Juegos Asiáticos de Invierno de 2029 (que finalmente se trasladaron a Kazajistán). Podría haber servido como ensayo general para unos futuros Juegos Olímpicos o, como mínimo, para el Mundial de 2034 que ya se le ha adjudicado al reino.

Más recientemente, el PIF vendió el 70% de su club de la Saudi Pro League Al-Hilal a una empresa propiedad de la realeza saudí, una medida que sacudió ese deporte —en particular, al plantear dudas sobre si el fondo seguía comprometido con el Newcastle, del que posee alrededor del 85%.

“Ya sea por la guerra o por razones relacionadas con la viabilidad económica, reevaluamos continuamente nuestras prioridades”, declaró Al-Rumayyan al canal de noticias estatal Al Arabiya poco después de la venta de Al-Hilal.

“Arabia Saudí está reevaluando constantemente sus prioridades, y su estrategia de inversión cambiará en consecuencia”, le comentó a The Associated Press Mohammed Soliman, investigador principal del Middle East Institute con sede en Washington.

Los impactos de la guerra solo añaden preguntas sobre el futuro deportivo saudí Existe un debate sólido sobre qué impacto está teniendo la guerra de Estados Unidos en Irán en la toma de decisiones saudí.

Algunas de estas decisiones —como la reducción del proyecto Neom— se estaban tomando a principios de año, cuando el barril de petróleo se vendía a 60 dólares, un precio más bajo que puede llevar al país a soportar déficits presupuestarios que quizá deban financiarse recortando las ganancias de Aramco, el productor nacional de petróleo.

La guerra, por su parte, elevó los precios del petróleo por encima de los 100 dólares, pero redujo la capacidad de los saudíes para venderlo mientras Irán y Estados Unidos se enfrentan por el control del estrecho de Hormuz, el punto de estrangulamiento clave por el que debe pasar hasta el 25% del petróleo mundial.

El golf acapara titulares, pero el fútbol y el Mundial tienen peso

Los saudíes han logrado avances importantes en deportes distintos del golf y el fútbol.

Están en el último año de un contrato de tres años para albergar un torneo de cierre de temporada de 15 millones de dólares en la Asociación de Tenis Femenino (WTA). El PIF tiene los derechos de nombre tanto de la WTA como del circuito masculino ATP.

Arabia Saudí ha acogido el Rally Dakar y un evento de F1 llegó al país en 2021. (Este año se canceló por la guerra).

Ha mostrado interés en albergar los Juegos Olímpicos de Verano, quizá tan pronto como en 2036.

Todo eso palidece en comparación con su mayor empresa deportiva: organizar el Mundial en 2034. Ese proyecto exige construir 10 u 11 nuevos estadios en todo el país, incluido uno en Neom que está previsto que quede suspendido a un cuarto de milla sobre el suelo.

Todos esos estadios y toda esa inversión hacen que los 5.000 millones de dólares de LIV parezcan poco. Aun así, no ha pasado desapercibido que la visión con la que comenzó LIV —como una liga que crearía equipos y luego los vendería para hacer rentable el proyecto— no se ha materializado.

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El redactor de golf de AP Doug Ferguson contribuyó a este reportaje.

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FUENTE: AP