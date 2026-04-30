Lindsey Vonn dice a AP que aún no está lista emocionalmente para decidir si volverá a competir

ARCHIVO - Lindsey Vonn sonríe durante una rueda de prensa del equipo de esquí alpino de Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de Invierno, el 3 de febrero de 2026, en Cortina d'Ampezzo. (AP Foto/Fatima Shbair) AP

Se ha sometido a ocho cirugías después de sufrir una compleja fractura en la pierna izquierda —una que casi llevó a la amputación de la pierna— en la prueba femenina de descenso el 8 de febrero. Necesita al menos una más para reparar un ligamento cruzado anterior roto en esa misma rodilla.

Así que, si la atleta de 41 años vuelve a competir —y no está lista para tomar esa decisión—, un regreso está, como mínimo, a un año y medio de distancia, contó Vonn a The Associated Press en una entrevista el miércoles.

“Simplemente no quiero sacar conclusiones precipitadas ni siquiera especular sobre lo que podría hacer”, manifestó Vonn. “Puede que me retire. Puede que nunca vuelva a competir y eso estaría completamente bien, pero no estoy en una posición emocional para tomar esa decisión en este momento”.

Vonn cree que habría vuelto al retiro si hubiera podido completar una temporada de regreso que rivalizara con una de las mejores de su carrera. Puso fin a una ausencia de seis años del deporte en gran medida para competir en Cortina, Italia, una de sus pistas favoritas y sede de los Juegos de Milán-Cortina.

La ganadora de tres medallas olímpicas, incluido el oro en descenso en 2010, se cayó apenas 13 segundos después de iniciada la carrera y sufrió una compleja fractura de tibia, lo que dejó atónita a una multitud repleta de estrellas y puso fin a una temporada en la que lideraba la clasificación de descenso de la Copa del Mundo y no había terminado peor que cuarta en ninguna prueba.

Antes ya había regresado tras una variedad de lesiones —tiene un implante de titanio en la rodilla derecha—, pero esta fue distinta. El dolor fue distinto. Las ocho cirugías se quedan a una sola de igualar el total que tuvo por todas las demás lesiones combinadas.

“Es una lesión muy diferente en ese sentido; de nuevo, por la gravedad de la lesión y por entender que podría haber perdido la pierna y lo mal que estaban las cosas”, explicó Vonn. “Puedo lidiar con mucho dolor, pero esto fue tan extremo. Ni siquiera ha estado en el universo del dolor, con esta lesión, comparado con lo que he tenido antes”.

Vonn está progresando dentro y fuera del gimnasio, aunque no tan rápido como le gustaría. Ya dejó atrás la silla de ruedas y ahora usa muletas —está cansada de ambas—, y la próxima semana podrá empezar a caminar distancias cortas.

“Dime que no puedo y te demostraré que estás equivocado”

Ya puede volver a viajar; esta semana hizo un viaje a Nueva York para hablar sobre su apoyo a la campaña “Antibodies for Any Body” de la empresa biofarmacéutica Invivyd, y tiene planeadas próximas vacaciones.

Más allá de eso, planificar es complicado.

Vonn comentó que no ha hablado con su médico sobre cómo sería un regreso al esquí, y señaló que ambos prefieren centrarse en esta fase de su recuperación.

“De todos modos, en realidad no pasaría nada hasta 27-28 porque todavía me queda una cirugía más para retirar el metal y reemplazar mi ligamento. Eso todavía tiene que ocurrir”, indicó Vonn. “Una vez que me arreglen el ligamento, eso son otros seis meses, así que tengo por delante, diría, al menos un año y medio antes de poder estar realmente al 100%, incluso solo para entrenar en el gimnasio”.

Vonn sabe que podría haber riesgos en un regreso, y sus familiares no quieren que los asuma. Apenas un día después de su accidente, cuando aún estaba en el hospital, su padre dijo que su carrera habría terminado si dependiera de él.

“Él quiere lo mejor. Olvidó la regla fundamental conmigo: si no quieres que haga algo, no deberías decirme que no puedo. Dime que no puedo y te demostraré que estás equivocado”, contó Vonn.

Un riesgo que Vonn “siempre asumió feliz”, pero no “quiere una repetición”

Vonn nunca ha evitado asumir riesgos —compitió en los Juegos Olímpicos poco más de una semana después de romperse el ligamento—, sin importar cómo terminaran.

“El descenso es uno de los deportes más peligrosos del mundo, y ese es un riesgo que siempre he asumido feliz, y este es el resultado, y no me arrepiento”, expresó Vonn, quien señaló que había hecho todo lo posible para llegar plenamente preparada a la carrera. “No quiero una repetición”.

Pero en algún momento decidirá si quiere volver a competir.

Por ahora, Vonn dijo que está enfocada simplemente en recuperar la salud de su pierna. Solo después de eso podrá empezar a pensar en una carrera que puede o no haber terminado.

“Todavía estoy, como dije, en modo supervivencia; solo quiero superar esta fase y poder evaluar dónde estoy en mi vida”, afirmó Vonn, cuyas 84 victorias en la Copa del Mundo son la segunda mayor cifra entre las mujeres, solo por detrás de su compañera Mikaela Shiffrin (110). “Y hacer balance de lo que he hecho y hacer balance de lo que podría ser, y tomar decisiones desde un lugar mucho mejor que donde estoy ahora.

“No quiero tomar una decisión ahora porque creo que sería imprudente y probablemente demasiado emocional, y no quiero cometer un error. ¿Se entiende?”

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El redactor deportivo de AP Pat Graham en Denver contribuyó a este informe.

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FUENTE: AP