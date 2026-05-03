Lille empata con Le Havre y deja escapar puntos en la lucha por un puesto de Champions

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Lille está en el tercer puesto, pero solo tiene un punto de ventaja sobre el Lyon y dos sobre Rennes antes de sus partidos del domingo. Los tres primeros obtienen un lugar automático en la Liga de Campeones de la próxima temporada y el equipo que termine cuarto entra a la fase de clasificación.

El mediocampista de Lille Hakon Haraldsson definió un buen pase de Matias Fernandez-Pardo en el minuto 28, pero Le Havre, que marcha 14º, igualó poco después por medio del delantero Issa Soumaré.

En otros partidos del domingo, se enfrentan: Estrasburgo y Tolosa; Paris FC vs. Brest, y Auxerre vs. Angers.

El líder Paris Saint-Germain se mantiene seis puntos por delante del Lens, que es segundo, con tres partidos por disputar, después de que ambos empataran el sábado. Lens recibe al PSG el 13 de mayo.

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FUENTE: AP