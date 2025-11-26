Identifican al sospechoso del tiroteo en Washington: afgano de 29 años que ingresó a EE.UU. en 2021

Las autoridades federales confirmaron la identidad del presunto responsable del tiroteo que dejó heridos a dos miembros de la Guardia Nacional a pocos metros de la Casa Blanca .

El sospechoso fue identificado como Rahmanullah Lakanwal , ciudadano afgano de 29 años , quien habría ingresado a Estados Unidos en 2021 bajo libertad condicional humanitaria tras la retirada militar estadounidense en Afganistán.

Según reportes citados por Fox News Digital , la identificación se logró luego de que el FBI tomara sus huellas dactilares en el hospital donde permanece internado tras recibir varios impactos de bala durante el operativo policial.

Fuentes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) señalaron que Lakanwal se encontraba en Estados Unidos bajo estatus migratorio temporal, y que el tiroteo está siendo investigado como un posible acto de terrorismo internacional .

El FBI confirmó que los dos miembros de la Guardia Nacional de Virginia Occidental continúan en estado crítico.

El presidente Donald Trump se pronunció la noche del miércoles en un mensaje oficial, calificando el hecho como:

“Un ataque monstruoso, un acto de odio, de maldad y de terrorismo.

Fue un crimen contra nuestra nación y contra la humanidad”.

Trump añadió que el Gobierno hará “todo lo necesario para que el responsable pague el precio más alto posible”.

El ataque fue directo y premeditado, según autoridades

La alcaldesa de Washington, Muriel Bowser, afirmó en rueda de prensa que el ataque fue dirigido específicamente contra los guardias:

“Un individuo parecía tener como objetivo a estos guardias. Ya está detenido”.

Jeffery Carroll, funcionario del Departamento de Policía Metropolitana, explicó que el sospechoso dobló una esquina, levantó el arma y abrió fuego de forma directa contra los agentes, en un ataque descrito como emboscada a quemarropa.