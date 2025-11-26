americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Washington

Identifican al sospechoso del tiroteo en Washington: afgano de 29 años que ingresó a EE.UU. en 2021

Identifican al presunto atacante en Washington: afgano de 29 años que ingresó a EE.UU. en 2021. FBI investiga posible terrorismo internacional

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
Rahmanullah Lakanwal

Las autoridades federales confirmaron la identidad del presunto responsable del tiroteo que dejó heridos a dos miembros de la Guardia Nacional a pocos metros de la Casa Blanca.

El sospechoso fue identificado como Rahmanullah Lakanwal, ciudadano afgano de 29 años, quien habría ingresado a Estados Unidos en 2021 bajo libertad condicional humanitaria tras la retirada militar estadounidense en Afganistán.

Según reportes citados por Fox News Digital, la identificación se logró luego de que el FBI tomara sus huellas dactilares en el hospital donde permanece internado tras recibir varios impactos de bala durante el operativo policial.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/EmmaRincon/status/1993851532518039711?s=20&partner=&hide_thread=false

Posible acto de terrorismo internacional

Fuentes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) señalaron que Lakanwal se encontraba en Estados Unidos bajo estatus migratorio temporal, y que el tiroteo está siendo investigado como un posible acto de terrorismo internacional.

El FBI confirmó que los dos miembros de la Guardia Nacional de Virginia Occidental continúan en estado crítico.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlertaNews24/status/1993854884005716031?s=20&partner=&hide_thread=false

Trump: “Fue un acto de maldad y terrorismo”

El presidente Donald Trump se pronunció la noche del miércoles en un mensaje oficial, calificando el hecho como:

“Un ataque monstruoso, un acto de odio, de maldad y de terrorismo.

Fue un crimen contra nuestra nación y contra la humanidad”.

Trump añadió que el Gobierno hará “todo lo necesario para que el responsable pague el precio más alto posible”.

El ataque fue directo y premeditado, según autoridades

La alcaldesa de Washington, Muriel Bowser, afirmó en rueda de prensa que el ataque fue dirigido específicamente contra los guardias:

“Un individuo parecía tener como objetivo a estos guardias. Ya está detenido”.

Jeffery Carroll, funcionario del Departamento de Policía Metropolitana, explicó que el sospechoso dobló una esquina, levantó el arma y abrió fuego de forma directa contra los agentes, en un ataque descrito como emboscada a quemarropa.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

Deja tu comentario

Notas relacionadas
fbi investiga a seis senadores democratas acusados por trump de comportamiento sedicioso tras polemico video dirigido a militares

FBI investiga a seis senadores demócratas acusados por Trump de "comportamiento sedicioso" tras polémico vídeo dirigido a militares

trump califica tiroteo a miembros de la guardia nacional como acto de terrorismo y confirma que el atacante es afgano

Trump califica tiroteo a miembros de la Guardia Nacional como "acto de terrorismo" y confirma que el atacante es afgano

Efectivos de la Guardia Nacional en Washington el 26 de noviembre del 2025. (AP Foto/Rahmat Gul)

2 miembros de la Guardia Nacional son baleados a pocas cuadras de la Casa Blanca

El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva habla durante una conferencia de prensa en la Cumbre del Clima COP30 de la ONU, el miércoles 19 de noviembre de 2025, en Belém, Brasil. (AP Foto/Andre Penner)

Trump amplía el alivio arancelario para el café, las frutas y la carne de res de Brasil

Destacados del día

Identifican al sospechoso del tiroteo en Washington: afgano de 29 años que ingresó a EE.UU. en 2021

Identifican al sospechoso del tiroteo en Washington: afgano de 29 años que ingresó a EE.UU. en 2021

Trump califica tiroteo a miembros de la Guardia Nacional como acto de terrorismo y confirma que el atacante es afgano

Trump califica tiroteo a miembros de la Guardia Nacional como "acto de terrorismo" y confirma que el atacante es afgano

Efectivos de la Guardia Nacional en Washington el 26 de noviembre del 2025. (AP Foto/Rahmat Gul)

2 miembros de la Guardia Nacional son baleados a pocas cuadras de la Casa Blanca

Miles de cubanos con I-220A podrían salir bajo fianza en EE. UU. tras nuevo fallo judicial en California

Miles de cubanos con I-220A podrían salir bajo fianza en EE. UU. tras nuevo fallo judicial en California

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, en conferencia de prensa después de reunirse con el presidente dominicano Luis Abinader, el miércoles 26 de noviembre de 2025, en el Palacio Nacional de Santo Domingo, República Dominicana. (AP Foto/Ricardo Hernández)

República Dominicana otorga acceso a EEUU a zonas restringidas en su combate al narcotráfico

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter