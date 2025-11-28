Muere joven Guardia Nacional baleada en ataque cerca de la Casa Blanca: tiroteo reabre debate migratorio en EE.UU.

Una guardia nacional estadounidense de apenas 20 años , identificada como Sarah Beckstrom , murió tras resultar herida de gravedad en un tiroteo ocurrido el miércoles en las inmediaciones de la Casa Blanca , un hecho que ha conmocionado al país y reactivado tensos debates sobre seguridad nacional e inmigración.

El ataque ocurrió a las 2:30 p.m. cerca de Farragut Square , a dos cuadras de la sede presidencial. Según autoridades, el atacante —identificado como Rahmanullah Lakanwal (29) — dobló una esquina y abrió fuego directamente contra los guardias nacionales , alcanzando a dos de ellos en la cabeza.

La Guardia Nacional confirmó el fallecimiento de Beckstrom el 27 de noviembre , tras haber sido trasladada al Hospital MedStar Washington .

Otro soldado, Andrew Wolfe (24) , permanece en estado crítico y continúa recibiendo atención médica especializada.

Beckstrom, natural de Summersville, Virginia Occidental , había iniciado su servicio militar en 2023 y formaba parte de la 863ª Compañía de Policía Militar . Se ofreció voluntariamente para trabajar en Washington durante las festividades.

Su padre declaró al New York Times:

“Estoy sosteniendo su mano ahora mismo.”

Su expareja, entrevistado por CNN, relató que Sarah soñaba con formar parte del FBI, y veía al ejército como su camino hacia ese objetivo.

El agresor: excolaborador de EE.UU. en Afganistán

La CIA confirmó que Lakanwal trabajó con fuerzas estadounidenses en Kandahar durante la guerra en Afganistán y fue evacuado tras la retirada militar de 2021.

Autoridades migratorias reaccionaron suspendiendo temporalmente solicitudes de inmigración procedentes de Afganistán mientras se revisan protocolos.

Reacción política inmediata

El presidente Donald Trump calificó el ataque como "un acto de odio y terror" y afirmó que el agresor "pagará un precio muy alto".

“Que Dios bendiga a nuestra Guardia Nacional. Son héroes”, escribió en Truth Social.

Tras el hecho, crece la presión sobre el Gobierno para revisar con rigurosidad el ingreso de aliados militares procedentes de zonas de conflicto.

Vigilia y homenajes

En Webster Springs, su comunidad de origen, se realizó una vigilia multitudinaria en su memoria. También se realizó una transferencia de honor en Washington D.C. como tributo militar formal.

La investigación continúa a cargo del FBI y el Departamento de Policía Metropolitana, quienes confirman que el ataque fue efectuado por un tirador solitario.