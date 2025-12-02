americateve

Kristi Noem

Trump propone "desnaturalizar" inmigrantes mientras Kristi Noem exige prohibición total de viajes a países que "envían criminales" a EE.UU.

Trump propone “desnaturalizar” inmigrantes y Kristi Noem exige una prohibición total de viajes a países que “envían criminales” a EE.UU., tras el ataque de un afgano que dejó una soldado muerta

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, habla en conferencia de prensa sobre las protestas en Los Ángeles, el jueves 12 de junio de 2025. (AP Foto/Etienne Laurent)
La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, habla en conferencia de prensa sobre las protestas en Los Ángeles, el jueves 12 de junio de 2025. (AP Foto/Etienne Laurent) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

Washington D.C. — La Administración Trump redobló este fin de semana su ofensiva migratoria con dos anuncios explosivos: el presidente Donald Trump aseguró que estudia la posibilidad de “desnaturalizar” a inmigrantes que cometan delitos, mientras que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, recomendó una “prohibición total de viajes” a países que, según ella, “han estado inundando a Estados Unidos con asesinos, sanguijuelas y adictos a las prestaciones sociales”.

Las declaraciones se producen tras el ataque perpetrado por un refugiado afgano en Washington D.C., donde dos miembros de la Guardia Nacional fueron baleados a quemarropa. La soldado Sarah Beckstrom, de 20 años, murió por las heridas, mientras que el sargento Andrew Wolfe permanece en estado crítico.

FLORIDA-CARCEL PARA INMIGRANTES-FOTOS
El presidente de EEUU, Donald Trump, escucha mientras la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, habla durante una visita el "Alcatraz de los Caimanes", una nueva cárcel para inmigrantes en las instalaciones del Aeropuerto de Formación y Transición de Dade-Collier, en Ochopee, Florida, el martes 1 de julio de 2025. (AP Foto/Evan Vucci)
El presidente de EEUU, Donald Trump, escucha mientras la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, habla durante una visita el “Alcatraz de los Caimanes”, una nueva cárcel para inmigrantes en las instalaciones del Aeropuerto de Formación y Transición de Dade-Collier, en Ochopee, Florida, el martes 1 de julio de 2025. (AP Foto/Evan Vucci)

La frase que incendió el debate: “NO LOS QUEREMOS. NI UNO SOLO.”

Kristi Noem publicó su recomendación directamente en X tras reunirse con Trump:

“Recomiendo una prohibición total de viajar a todos los malditos países que han inundado nuestra nación con asesinos, sanguijuelas y adictos a las prestaciones sociales. NO LOS QUEREMOS. NI UNO SOLO.”

La secretaria aseguró que habló personalmente con el presidente y que él respaldó su postura como parte de las medidas adoptadas tras el atentado.

Noem añadió un mensaje cargado de retórica nacionalista:

“Nuestros antepasados construyeron esta nación con sangre y libertad, no para que invasores extranjeros masacraran a nuestros héroes ni se quedaran con el dinero de nuestros impuestos”.

Oleada de medidas tras el ataque en Washington

Desde el atentado, la Casa Blanca ha anunciado una serie de acciones sin precedentes en los últimos años:

  • Suspensión total de decisiones de asilo a nivel nacional.

  • Cancelación inmediata de visas para ciudadanos afganos.

  • Revisión masiva de todas las Green Cards otorgadas a ciudadanos de 19 países, entre ellos Cuba, Venezuela, Afganistán, Irán, Somalia y Haití.

  • Restricciones financieras y limitaciones a créditos para inmigrantes irregulares.

Estas medidas podrían expandirse a más países, advirtió el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Trump: “Desnaturalizaría a quienes no sean un activo para este país”

En declaraciones informales a periodistas a bordo del Air Force One, Trump subió aún más la tensión:

“Si pudiera, retiraría la nacionalidad a inmigrantes que delincan o que no sean un activo para este país.”

El mandatario insistió en que Estados Unidos debe adoptar una política de “migración inversa”, un plan que implica expulsiones masivas:

“Tenemos mucha gente que no debería estar aquí. Entraron por culpa de Biden. Quiero sacarlos. Sacarlos a todos”.

Contexto: un ataque que reconfigura la política migratoria

El tiroteo en Washington, perpetrado por un afgano admitido bajo el programa humanitario tras la retirada militar de 2021, ha catalizado un giro aún más radical del gobierno en materia migratoria.

Analistas señalan que este incidente está siendo utilizado por la Administración Trump como argumento para:

  • endurecer deportaciones,

  • restringir asilo,

  • bloquear viajes desde países “de riesgo”,

  • y acelerar reformas que podrían reconfigurar el sistema migratorio estadounidense.

Las propuestas de Noem y Trump marcan uno de los momentos más tensos y divisivos en el debate migratorio contemporáneo.

… Noticia en desarrollo …

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

Deja tu comentario

