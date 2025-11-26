2 miembros de la Guardia Nacional son baleados a pocas cuadras de la Casa Blanca

Agentes federales y tropas de la Guardia Nacional en Washington, el miércoles 26 de noviembre de 2025, tras las noticias de que dos soldados de la Guardia Nacional recibieron disparos cerca de la Casa Blanca. (AP Foto/Evan Vucci) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Efectivos de la Guardia Nacional en Washington el 26 de noviembre del 2025. (AP Foto/Rahmat Gul)

El director del FBI, Kash Patel, y la alcaldesa de Washington, Muriel Bowser, dijeron que los efectivos fueron hospitalizados en estado crítico.

El incidente se produjo mientras la presencia de las tropas en esta y otras ciudades del país ha sido un tema polémico durante meses, alimentando una batalla judicial y un debate de política pública más amplio sobre el uso del ejército por parte del gobierno federal para combatir lo que los funcionarios describen como un problema de crimen fuera de control.

Jeffrey Carroll, subdirector ejecutivo de la policía de D.C., dijo que los investigadores no tenían información sobre un motivo. Señaló que el agresor “dobló la esquina” y comenzó a disparar inmediatamente contra las tropas, según un video revisado por los investigadores.

Dos funcionarios policiales y una persona familiarizada con el asunto dijeron que se creía que el sospechoso era un ciudadano afgano que llegó a Estados Unidos en septiembre de 2021 y ha estado viviendo en el estado de Washington.

El sospechoso ha sido identificado por funcionarios policiales como Rahmanullah Lakanwal, pero las autoridades aún estaban trabajando para confirmar completamente sus antecedentes, añadieron. Las personas no podían discutir detalles de una investigación en curso y hablaron con la AP bajo condición de anonimato.

El gobernador de Virginia Occidental, Patrick Morrisey, inicialmente dijo que los soldados habían muerto, pero luego rectificó la declaración para decir que su oficina estaba "recibiendo informes contradictorios" sobre su condición.

Un sospechoso que estaba bajo custodia también fue baleado y tenía heridas que no se creía que fueran potencialmente mortales, según un funcionario policial que no estaba autorizado a discutir el asunto públicamente y que habló con The Associated Press bajo condición de anonimato.

Tras el incidente, el gobierno del presidente Donald Trump ordenó enviar otros 500 miembros de la Guardia Nacional a Washington. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, indicó que Trump le pidió enviar más soldados.

Actualmente hay casi 2.200 soldados asignados a la fuerza de tarea conjunta que opera en la ciudad, según la última actualización del gobierno.

El tiroteo ocurrió aproximadamente a dos cuadras al noroeste de la Casa Blanca cerca de una estación del metro.

Después de escuchar los disparos, otros soldados en el área corrieron y detuvieron al pistolero después de que fue baleado, dijo Carroll.

“Parece ser un pistolero solitario que tomó un arma de fuego y emboscó a estos miembros de la Guardia Nacional”, comentó Carroll, agregando que no estaba claro si uno de los miembros de la Guardia Nacional o un policía disparó contra el sospechoso.

“En este momento no tenemos otros sospechosos”, indicó Carroll en una conferencia de prensa.

Al menos uno de los soldados intercambió disparos con el agresor, según otro funcionario policial que no estaba autorizado a discutir el asunto públicamente y habló con la AP bajo condición de anonimato.

Un video en redes sociales compartido inmediatamente después mostraba a los socorristas aplicando RCP a uno de los soldados y atendiendo al otro en una acera cubierta de vidrio.

Stacy Walters dijo que estaba en un auto cuando escuchó dos disparos y vio correr a la gente. Casi instantáneamente el área se llenó de agentes.

Emma McDonald, quien salió de una estación de metro poco después de los disparos, dijo que ella y un amigo buscaron refugio con otros en un café. McDonald le dijo a AP que minutos después vio a los socorristas llevando una camilla con un miembro de la Guardia Nacional cuya cabeza estaba cubierta de sangre.

Más de 300 miembros de la Guardia Nacional de Virginia Occidental fueron desplegados en Washington en agosto. La semana pasada, alrededor de 160 de ellos se ofrecieron como voluntarios para extender su despliegue hasta fin de año, mientras que los demás regresaron a Virginia Occidental hace poco más de una semana.

Agentes del Servicio Secreto y de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos estaban en el lugar, mientras que las tropas de la Guardia Nacional vigilaban cerca. Al menos un helicóptero aterrizó en el complejo de monumentos National Mall.

Trump, quien está en Florida para el feriado del Día de Acción de Gracias, advirtió en un comunicado en redes sociales que el “animal” que disparó contra los efectivos “pagará un precio muy alto”.

"Dios bendiga a nuestra gran Guardia Nacional, y a todos nuestros militares y policías. Estas son grandes personas en verdad", escribió Trump en Truth Social. "Yo, como presidente de los Estados Unidos, y todos los asociados con la oficina de la Presidencia, estamos con ustedes".

El general Steven Nordhaus, jefe de la Oficina de la Guardia Nacional, canceló sus planes de pasar las vacaciones con las tropas en la Bahía de Guantánamo para viajar a D.C. y estar con los miembros de la guardia allí. “Estamos devastados por este acto de violencia sin sentido”, dijo en un video publicado en la plataforma social X.

Trump emitió una orden de emergencia en agosto que federalizó la fuerza policial local y envió tropas de la Guardia Nacional de ocho estados y el Distrito de Columbia. La orden expiró un mes después, pero las tropas permanecieron.

La semana pasada, un juez federal ordenó el fin del despliegue, pero también suspendió su orden por 21 días para permitir que el gobierno federal tuviera tiempo de retirar las tropas o apelar la decisión.

Los soldados han patrullado vecindarios, estaciones de tren y otros lugares, han participado en retenes en caminos y también han sido asignados a la recolección de basura y a la vigilancia de eventos deportivos.

Los periodistas de The Associated Press Konstantin Toropin, Seung Min Kim, Safiyah Riddle, Matt Brown, Mike Balsamo, Eric Tucker, Jesse Bedayn, Evan Vucci, Nathan Ellgren, John Raby, Hallie Golden y John Seewer contribuyeron a este despacho.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: Associated Press